Concerto al Teatro Fonderia Leopolda: sul palco la filarmonica cittadina

I musicisti guidati dal maestro Gorelli si esibiranno il 30 agosto alle 21.15. Il ricavato andrà a sostegno delle attività della Farfalla



Follonica: Mercoledì prossimo, 30 agosto, alle 21.15 al Teatro Fonderia Leopolda, si terrà il concerto della filarmonica Giacomo Puccini Città di Follonica, diretta dal maestro Giancarlo Gorelli.

La filarmonica follonichese si esibirà nel tradizionale concerto sulle note delle più famose musiche, marce, canzoni popolari e arie di opere. Durante la serata saranno raccolte le offerte per La Farfalla Associazione cure palliative. La filarmonica Giacomo Puccini Città di Follonica si è costituita intorno al 1890 anche se i documenti comprovanti la sua costituzione, pervenuti a mezzo fotografie, la fanno risalire al 1902. Diretta per molti anni dal maestro Bonello Bonarelli e successivamente dal maestro Massimo Pagnini, ha partecipato a importanti manifestazioni: in Germania il gemellaggio con la banda di Molln; un concerto in piazza Duomo a Milano e in piazza San Carlo a Torino e un concerto in Sicilia a Canicattini Bagni (Siracusa).

Attualmente, la Filarmonica della città di Follonica è presieduta dal Carlo Gistri e diretta dal maestro Giancarlo Gorelli. Dalla sua nascita, alla fine dell’Ottocento, la formazione musicale non ha mai smesso di suonare in manifestazioni, promuovendo iniziative come il raduno bandistico che dal 2009, nella seconda domenica di maggio, porta in città numerosi complessi musicali da tutta Italia.