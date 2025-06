Concerti, spettacoli, manifestazioni. Tutti gli appuntamenti dell'estate ad Albinia

Albinia: Con l’arrivo dell’estate la frazione lagunare si prepara ad accogliere residenti e visitatori con un programma ricchissimo di eventi, organizzato dalla Pro Loco di Albinia con il patrocinio del Comune di Orbetello.

Dal 27 giugno al 3 settembre, Albinia sarà animata da concerti, spettacoli, manifestazioni culturali, eventi gastronomici e attività per tutte le età. Il calendario dell’ “Estate Albinia 2025” si conferma tra i più dinamici e partecipati della costa toscana, offrendo ogni sera un motivo per vivere il paese in festa.

Il debutto sarà affidato al festival Dal Tramonto alla Birra (27-28-29 giugno), kermesse ormai simbolo dell’inizio dell’estate albiniese, che abbina birra artigianale, street food, mercatini vintage, auto d’epoca, toro meccanico e soprattutto tanta musica dal vivo, con le atmosfere rock’n’roll anni ’50 e ’60 del “Summer Shake Festival”.

Il mese di luglio proseguirà con un fitto calendario di serate musicali e culturali. L’11 luglio sarà dedicato ai più piccoli con “Bambini in festa”, mentre il 18 andrà in scena la serata “Artisti di Strada”, con trampolieri, giocolieri, truccabimbi e spettacoli itineranti. Il 24 luglio sarà la volta di “Rosso di Sera, Bianco si Spera”, una serata di degustazioni e vini del territorio, seguita il 27 luglio dall’attesa esibizione della Banda dei Carabinieri in Piazza delle Regioni. Non mancheranno anche le “serate latine” a cura della Scuola di Ballo Desigual, che faranno ballare il pubblico nelle serate del 10, 17 e 31 luglio, e ancora il 21 agosto.

Ad agosto, il calendario si arricchisce ulteriormente. Il 1° agosto Piazza delle Regioni ospiterà “La Schiumata di MEGAWATT”, una vera festa con schiuma party, spettacoli laser e musica a tutto volume. L’8 agosto i riflettori si accenderanno sulla “Albinia Fashion Night”, una sfilata organizzata dai commercianti e parrucchieri locali. Il 10 agosto sarà la volta dello spettacolo teatrale “Noi non lo sapevamo”, nella pineta della parrocchia, mentre il 12 si terrà l’osservazione astronomica “Uscimmo a riveder le stelle” alla Torre delle Saline. La notte del 17 agosto sarà tutta per la “Notte Bianca”, che trasformerà le strade di Albinia in un palcoscenico a cielo aperto con esibizioni, balli e spettacoli dal vivo, culminando con la partecipazione della compagnia Carioca Dance Ballet. Dal 22 al 24 agosto si terrà la 19ª edizione di “Mille Bolle Blu”, con una grande serata comica il 22 (con Massimo Bagnato, Dario Cassini, Gianluca Giugliarelli e Giovanni Cacioppo), il concerto di Fabiana Conti e Riccardo Fogli il 23, e il gran finale con Mal e Cristiano Malgioglio il 24. Infine, dal 28 agosto al 3 settembre, si chiuderà l’estate con la 21ª edizione della “Sagra dell’Orata”, appuntamento gastronomico accompagnato ogni sera dal “Gran Galà delle Orchestre”. Un evento popolare che unisce cucina, ballo e musica dal vivo, con esibizioni di artisti del calibro di Federico Verreschi, Sandra Extra, Andrea Bianchini, Gianfranco Foscoli e molti altri, diretti artisticamente da Giorgio Stefanizzi.





Un valore aggiunto sarà il servizio navetta gratuito, attivo in occasione delle principali manifestazioni, per collegare i villaggi turistici di zona al centro di Albinia. Un’iniziativa pensata per garantire la massima partecipazione anche a chi soggiorna fuori paese, promuovendo così un turismo sostenibile e inclusivo. L’“Estate Albinia 2025” si conferma un evento imperdibile per chi ama la cultura, la convivialità, il buon cibo e la musica sotto le stelle. Un’estate pensata per tutti, con il cuore della Maremma che batte forte tra tradizione e divertimento.