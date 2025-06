"Concerti in Accademia" si chiude con il Karan Duo e "Musica e Radici"

L'ultimo appuntamento della rassegna a Pitigliano celebra i giovani talenti con flauto e chitarra, a ingresso libero in occasione della Festa della Musica.

Pitigliano: La terza edizione del festival “Concerti in Accademia” – promosso dall’Accademia musicale Città di Pitigliano in collaborazione con Agimus Grosseto, il patrocinio del Comune di Pitigliano e il contributo di Banca Tema – si conclude stasera sabato 21 giugno con l'ultimo dei concerti in programma, organizzato con la Pro Loco di Pitigliano in occasione della Festa europea della musica. Alle ore 18, all'Accademia musicale di Pitigliano in piazza della Repubblica, si esibirà il Karan Duo (foto cover) in “Musica e radici” eseguendo brani di Albeniz, Granados, De Falla e Borne (ingresso libero e gratuito).

Il Karan Duo è composto da Martina Veneri (flauto traverso) e Giacomo Scattareggia (chitarra) e propone un repertorio cameristico per flauto e chitarra, arricchito da trascrizioni inedite Veneri e Scattareggia si sono incontrati alla Fondazione Accademia di Imola in occasione di “Incontri col Maestro”, dov'è nato un progetto di collaborazione volto all’approfondimento del repertorio cameristico per chitarra e flauto, unito alla sperimentazione di nuove sonorità attraverso trascrizioni di alcuni dei più celebri brani della musica cameristica. Entrambi hanno concluso gli studi accademici, laureandosi con il massimo dei voti e la lode sotto la guida di importanti maestri tra cui Puddu, Tallini, Tampalini, Zuccarini, Boschi, Marasco Oliva. Martina Veneri e Giacomo Scattareggia si sono distinti in prestigiosi concorsi internazionali e si sono esibiti in numerosi concerti, sia come solisti che in formazioni cameristiche.