Conad dice Sì a "Viva Vittoria": al fianco delle donne contro la violenza

Grosseto: La presentazione del progetto di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne siglato tra Fondazione Conad ETS e l’Associazione Viva Vittoria OdV si svolgerà venerdì 23 settembre alle ore 11:00 presso il punto vendita Spazio Conad del Centro Commerciale Aurelia Antica a Grosseto.

Un progetto di respiro nazionale, con declinazioni locali, che prevede un forte coinvolgimento delle Cooperative e dei Soci Conad, a supporto delle attività svolte in tutta Italia. Proprio Grosseto, grazie al sostegno di Conad Nord Ovest e dei soci sul territorio Paolo ed Alessio degli Innocenti, ospiterà in Piazza Dante l’installazione Viva Vittoria il prossimo 25 novembre, in occasione della Giornata per la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.





Per l’occasione, Conad raccoglierà nei suoi punti vendita di Grosseto i quadrati di maglia che ricopriranno Piazza Dante e solleciterà la partecipazione della comunità a un’opera collettiva per dire NO alla violenza sulle donne e sostenere il centro antiviolenza Tutto è vita di Grosseto.

Essere al fianco delle realtà che ogni giorno lottano contro la violenza di genere, sostenendo le donne e offrendo loro nuove opportunità, è tra le prime priorità della Fondazione Conad ETS - ente no profit del terzo settore, costituito da Conad per valorizzare l’impegno di Cooperative e Soci a sostegno della Comunità. Viva Vittoria è un’opera relazionale condivisa che realizza nelle principali piazze italiane grandi installazioni in maglia allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della violenza sulle donne e aiutare concretamente le vittime di questi abusi.