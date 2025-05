Conad al fianco di Irene Dari: raccolti 40mila euro dai supermercati di Grosseto e Castiglione della Pescaia

Grosseto: Si è ufficialmente conclusa la raccolta fondi promossa dai supermercati Conad di Grosseto e Castiglione della Pescaia in favore di Irene Dari, la giovane mamma grossetana che, dopo uno shock settico, causato da un batterio, ha dovuto affrontare l’amputazione di tutti e quattro gli arti. In Maremma, in questi mesi, si sono moltiplicate le iniziative di solidarietà dopo che la Misericordia di Cinigiano aveva aperto un conto corrente dedicato a Irene, con l’obiettivo di aiutarla ad affrontare un percorso riabilitativo costosissimo. Anche Conad ha voluto fare la sua parte con un'iniziativa solidale: per ogni scontrino battuto veniva data ai clienti la possibilità di donare almeno un euro per Irene.

E la risposta è stata straordinaria: in meno di due mesi, dal 20 marzo all’11 maggio, sono stati raccolti 30mila euro grazie alla generosità dei clienti dei punti vendita Conad di Grosseto (via Senegal, via Clodia, via Scansanese, Pet Store) e di Castiglione della Pescaia. A questa cifra si sono aggiunti ulteriori 10mila euro, che sono stati donati tramite Clodia, direttamente dai dipendenti e dai soci dei supermercati di Grosseto e Castiglione della Pescaia. In totale, dunque, sul conto corrente aperto dalla Misericordia di Cinigiano, dedicato a Irene, saranno versati da Conad 40mila euro.

“Siamo profondamente orgogliosi della generosità dimostrata dai nostri clienti e da tutto il nostro personale - ha dichiarato Paolo Degli Innocenti, presidente di Clodia commerciale, la società proprietaria dei negozi Conad di Grosseto e Castiglione della Pescaia -. L’iniziativa ha dimostrato quanto cuore e senso di comunità ci siano nei territori in cui operiamo. Irene per diversi anni ha lavorato per Conad, ha fatto parte della nostra squadra, e per noi è stato naturale esserle vicini in questo momento di bisogno.”

“Non smetterò mai di ringraziare Paolo e Alessio Degli Innocenti per aver dato vita a questa raccolta così importante ed estesa, attraverso i punti vendita Conad – ha commentato Irene Dari –. Ringrazio di cuore tutti i miei ex colleghi che sono stati fantastici e tutta la clientela di Conad. Una solidarietà davvero inaspettata. Ogni donazione, anche la più piccola, ha un valore enorme, perché mi avete dimostrato che non sono sola e mi avete dato la forza per ricominciare. Sto seguendo le fisioterapie e in questi giorni ho iniziato anche il percorso per le protesi a Roma, che sarà lungo e complesso, ma è fondamentale, perché mi consentirà di raggiungere obiettivi importanti come provare a rimettermi in piedi e poter finalmente riabbracciare mio figlio.”

“Anche da parte nostra esprimiamo un sentito ringraziamento a Paolo e Alessio, a tutti i dipendenti e ai clienti Conad – aggiunge Guglielmo Bertini, della Misericordia di San Sigismondo di Cinigiano –, che grazie a questa iniziativa ci hanno consentito di raccogliere una cifra davvero considerevole, superando ogni aspettativa. Il nostro conto corrente dedicato a Irene resterà aperto almeno per i prossimi tre anni, perché il suo percorso di riabilitazione è ancora lungo e costoso e l’auspicio è quello di poterla aiutare a tornare ad una vita il più possibile normale.”