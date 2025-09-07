Meteo come sarà il tempo lunedì 8 settembre in Toscana e provincia di Grosseto
Con un Caravaggio per Tdj il Moreno Beach saluta con una indimenticabile Milonga il September more a Marina di Grosseto
Grosseto: "dulcis in fundo" è la prossima Milonga prevista per domenica 7 settembre sera al Moreno Beach con un Caravaggio per Tdj per salutare il “September more” di Marina di Grosseto e Grosseto.
"Mangionga" alle 20,30 con la ricca cena buffet, i caldi abbracci della Milonga con inizio alle 21,30, le bollicine e i dolcetti alle 23,30 l'ultima la più lunga Tanda alla prima ora del giorno nuovo. Appuntamento affascinante di fine estate da non perdere, parole di Artemare Club!