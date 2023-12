Con Tosco Service Cp-Prato cala il sipario domenica alle 16 sulla Coppa Italia di serie B

Grosseto: Cala il sipario domenica alle 16, sulla pista Mario Parri di via Mercurio (prima della supersfida tra Edilfox e Lodi), sulla prima fase della Coppa Italia di serie B. La Tosco Service Circolo Pattinatori Grosseto, seconda alle spalle della qualificata Blue Factor Castiglione, affronta lo Startit Prato in una partita che servirà soprattutto come allenamento in vista dell’inizio del campionato fissato per il prossimo 7 gennaio. L’allenatore Fabio Bellan in quest’ultimo incontro della prima parte di stagione cercherà di dare spazio a tutti i suoi giocatori, per valutare le condizioni e trarre delle conclusioni in vista dell’imminente inizio della stagione vera e propria. La squadra cercherà di trarre lezione dalle sconfitte con il Castiglione per mettere in tasca la seconda vittoria della manifestazione dopo il 13-7 di Prato con un poker di Emanuele Perfetti.

I convocati: Bruni, Irace; Giusti, Emanuele Perfetti, Giabbani, Faelli, Alfieri, Nerozzi, Casini, Burroni. All. Fabio Bellan.