Con Radicondoli Christmas Market, Cacciucco di Cinta Senese, pizza con la Gota di Cinta, Lampredotto di calamaro.

Alcuni dei piatti che si potranno degustare in questa edizione che si conferma nelle cantine e nelle vie del borgo, nel cuore della Toscana. Ricchissima la sezione “food” quest’anno con ben ventidue chef e cuochi e sette new entry.

Radicondoli: Cacciucco di Cinta Senese Dop, pizza con la gota di Cinta Senese, il Panettone salato alla Finocchiona Toscana Igp, la Zuppa di Cece piccolo fiorentino e olio evo dop, il Lampredotto di calamaro.

Sono alcuni dei piatti che si potranno assaggiare al Radicondoli Christmas Market. Pizzaioli e chef stellati, artigiani con prodotti unici che hanno nella sostenibilità e nel riciclo la loro cifra unica. Piatti vegetariani e vegani, menù e ricette a base di prodotti Dop e Igp, musica e spettacolo. E due date da segnare in calendario: 29 e 30 novembre 2025, a Radicondoli. E’ questo l’evento che apre il Natale nel borgo toscano.

Presto infatti sarà Radicondoli Christmas Market, sesta edizione, nelle cantine e nelle vie del borgo, nel cuore della Toscana. Continua l’esperienza delle Dop e Igp, qualità e tutela delle filiere garantite. Ci saranno prodotti a denominazioni di origine e quelli ad indicazione geografica tipica nei menù degli chef di questo street food natalizio che ha la sua location lungo le vie del borgo, nei negozi, nei cortili messi a disposizione dalle persone che vivono a Radicondoli.

Ricchissima la sezione “food” quest’anno con ben ventidue chef e cuochi e sette new entry. Tra loro ci saranno Tommaso Vatti per la Pergola di Radicondoli, che ha avuto il riconoscimento dei Tre Spicchi dal Gambero Rosso, e Autoctona, sempre di Tommaso Vatti a Radicondoli. C’è poi lo chef stellato Alessandro Rossi de Il gabbiano 2.0 e 1 stella Michelin. C’è Leonardo Fiorenzani della Sosta del Cavaliere che ha ottenuto 2 forchette del Gambero Rosso quest’anno. Torna Maurizio Bardotti con nuovo ristorante “Oltre”. Ci saranno il Bel Mi Colle e la Pizzeria Chicco entrambi di Colle val d’Elsa.

Alcune delle ricette che saranno in degustazione. Alessandro Rossi presenterà il Lampredotto di calamaro, salsa verde con olio extravergine di oliva Seggiano DOP, bagnetto rosso. La Pergola propone il Cacciucco di Cinta senese DOP mentre ⁠Autoctona propone la Pizza cavolo nero, gota di cinta senese DOP, pecorino toscano DOP, olio toscano IGP, insieme anche il ⁠panettone classico e il panettone salato alla finocchiona Toscana IGP. Tutte ricette firmate da Tommaso Vatti. Il Bel Mi Colle sceglie un piatto vegano con La zuppa di cece piccolo fiorentino e olio evo dop dedicato allo Slow Beans 2025.

Radicondoli Christmas Market è realizzato da Pro Loco Radicondoli con la collaborazione dell’Ufficio Turistico, il patrocinio del Comune, la collaborazione della Fondazione Qualivita e della Regione Toscana con l’obiettivo della valorizzazione dei prodotti Dop e Igp, dei Consorzi Dop e Igp della Toscana, tra cui il Pecorino Toscano Dop, ma anche il Consorzio Olio Igp Toscano. Il Christmas Market è parte anche di Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti, botteghe e produzioni di qualità, che esprimono l'identità del territorio e valorizza la cultura enogastronomica come attrattore turistico.

Per informazioni, c’è l’Ufficio Turistico Radicondoli, è possibile chiamare allo 0577 790800 oppure visitarehttps://www.facebook.com/ProLocoRadicondoli. Come lo scorso anno, saranno organizzati i parcheggi attorno al paese e messe a disposizione le navette per raggiungere il centro del paese.