Con “Musica sull’acqua” prosegue l’Orbetello Piano Festival

Fino al 5 agosto il pianoforte conquista alcuni degli angoli più insoliti della Toscana

Orbetello: La Terrazza Guzman diventa palcoscenico d’eccezione per uno straordinario concerto al tramonto che vede protagonista il giovanissimo pianista Terry Chen “Musica sull’acqua” in un tramonto toscano: con uno concerto che si preannuncia mozzafiato, venerdì 21 luglio (con inizio alle ore 19.45) prosegue l’Orbetello Piano Festival, l’originale cartellone estivo che fino al 5 agosto sposa la bellezza della musica a quella di alcuni dei luoghi meno frequentati e più identitari della laguna toscana.

Sarà infatti uno spettacolo nello spettacolo quello che vedrà la Terrazza Guzman accogliere il giovanissimo talento di Terry Chen, vincitore dell’Orbetello Piano Competition Junior 2022 che offrirà al pubblico un programma molto articolato con musiche di L. Van Beethoven, Bach-Busoni, C. Debussy, S. Rachmaninov, R. Schumann e F. Liszt.





Il giovane pianista cinese Terry Chen attualmente studia presso l'Accademia Nazionale di Musica di Cracovia (AMKP), sotto la guida del Professor Janusz Skowron. Chen ha vinto numerosi premi in patria e all'estero, tra cui il Concorso Pianistico Internazionale di Göteborg in Svezia, il Concorso Pianistico Internazionale di Orbetello in Italia, il Concorso Pianistico Nazionale del Conservatorio di Musica di Shanghai e il secondo premio del Concorso Pianistico Nazionale Yamaha.

Controllo eccellente, talento indiscutibile, suono brillante, Terry Chen è regolarmente invitato a tenere concerti in Cina, Stati Uniti, Svezia, Polonia, Italia e Turchia. Il festival prosegue poi venerdì 28 luglio quando la scogliera a picco sul mare dell’Hotel Capo d’Uomo di Talamone alle ore 21.30, ospiterà Gala Chistiakova che incanterà il pubblico con il suo il piano recital.

Sabato 29 luglio alle ore 21.30, gli spazi verdi del Casale Origlio di San Donato (Orbetello) si offriranno come palcoscenico perfetto per l’esibizione degli allievi che hanno partecipato all’edizione 2023 dell’Orbetello Piano Summer School. Attesissimo il concerto all’alba che martedì 1 agosto porterà il pianoforte nel Bosco di Patanella (Orbetello) con uno spettacolo intimo e pieno di magia che vedrà esibirsi al pianoforte il direttore artistico del festival, Giuliano Adorno mentre sorge il sole e il nuovo giorno inizia.

Quindi il festival si sposta nel verde del Casale della Giannella (oasi WWF - Albinia) dove mercoledì 2 agosto alle ore 21.30 andranno in scena le “Metamorfosi” di Valentina Lombardo (pianoforte) mentre giovedì 3 agosto alle ore 21.30 chiostro della Torre Saline di Albinia avrà luogo un appuntamento che vede protagonista l’Accademia Musicale Chigiana di Siena.

Sempre a Torre Saline di Albinia si terranno gli appuntamenti conclusivi dell’Orbetello Piano Festival 2023: qui venerdì 4 agosto alle ore 21.30 Antonio Di Cristofano (pianoforte) e Fabio Cicaloni (attore) proporranno il loro “Concerto à la carte” mentre sabato 5 agosto sarà il genio di Nakata Asagi (pianoforte) a sigillare l’edizione 2023.

Ad arricchire il calendario dell’Orbetello Piano Festival, nel segno della contaminazione, Torre Saline ospita altri due eventi: il 3 agosto alle ore 19.00, si inaugura l’esposizione “Noi siamo quelli... che si mostrano nella scrittura”, a cura di Anna Spagna Bellora.

Il 6 agosto alle ore 19.00 invece, sarà presentato il volume “Potere e negoziazione. Il diritto al tempo del post-pensiero” di Mario Barcellona e Bruno Montanari (Castelvecchi Editore). Creato da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti dell’associazione Kaletra il festival, è reso possibile grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale di Orbetello - assessorato alla cultura. L’iniziativa è stata realizzata grazie al contributo di Fondazione CR Firenze e di numerosi partner tra cui Banca Tema.

Info e biglietteria +39 3534407785 \+39 3892428801 - www.orbetellopianofestival.it