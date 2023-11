Con la Pianese sarà "Giornata Biancorossa"

Grosseto: Domenica 26 novembre, data della gara Grosseto-Pianese, la societΓ proclama la β€œGiornata Biancorossa”.



Per l’incontro con gli amiatini, fischio di inizio alle ore 14.30, non avranno dunque validitΓ le tessere di abbonamento sottoscritte in fase di campagna β€œNon c’è avversario per il Maremmano”.

Gli unici tagliandi stagionali abilitati all’ingresso saranno quelli delle aziende partner di U.S. Grosseto intestati all’ente commerciale sponsor del Grifone.

Per assistere all’evento dello Zecchini, che sarΓ preceduto dalla sfilata del settore giovanile al completo e delle affiliate sul prato dello stadio, servirΓ quindi munirsi di biglietto.

Rimangono invariati i prezzi dei titoli di ingresso, acquistabili da martedì 21 novembre presso il Centro Sportivo di Roselle, gli esercizi commerciali Tabaccheria Stolzi, Edicola La Vasca ed Edicola Il Semaforo, oppure online attraverso il circuito Ciaotickets.

β€’ Tribuna Vip: 50 euro

β€’ Tribuna Laterale Nord e Sud: Intero: 18 euro. Ridotto: 10 euro. Over 60: 15 euro

β€’ Curva Nord: Intero: 13 euro. Ridotto: 6 euro.

Tariffa ridotto: 6-12 anni, invalidi sopra il 66%. Per i tesserati U.S. Grosseto e per le affiliate, la societΓ ha invece diramato un’apposita circolare interna.

Prezzi cui aggiungere i diritti di prevendita previsti dal sistema.

Il ruolo di match sponsor dell’incontro Grosseto-Pianese sarΓ assunto da Ecoteti s.r.l., impresa attiva dal 1995, sita in Via di Francia 15, che si occupa di smaltimento di rifiuti speciali e di bonifica amianto eternit.

Il marchio dell’azienda sarΓ inoltre apposto sulle maglie ufficiali della gara, rendendo Ecoteti s.r.l. anche back-shirt sponsor di Grosseto-Pianese.