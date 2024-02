Petrucci (FD): "Con il percorso Made in Italy il Rosmini di Grosseto si apre al futuro"

Grosseto: “La nuova offerta formativa Made in Italy dedicata alle scuole superiori, fortemente voluta dal governo di Giorgia Meloni, è finalmente realtà e apre alle nuove generazioni opportunità di studio e approfondimento interamente dedicate al marchio più famoso e imitato nel mondo: l’Italia”.



È quanto dichiara Simona Petrucci, senatrice di Fratelli d’Italia, che poi sposta il focus sulla sua Grosseto. “E’ molto importante che in questo nuovo orizzonte anche Grosseto svolgerà un ruolo da protagonista, visto che sarà il Liceo Rosmini, dal prossimo settembre, ad attivare i corsi. Parliamo infatti di studi che garantiranno agli studenti le competenze necessarie per lavorare in quei settori (sia economici sia culturali) che da sempre sono sinonimo di eccellenza nel mondo.

Conoscenza di ciò che è l’Italia, dunque, ma anche proiezione verso ciò che sarà: un modo innovativo per disegnare il futuro del Paese liberando tutte le sue immense potenzialità, formando allo stesso tempo i contorni della nuova classe dirigente. E per Grosseto, che è cuore della Maremma – conclude la senatrice Petrucci – si presenta una nuova occasione di crescita per consolidare le proprie tradizioni e continuare a giocare un ruolo centrale in un territorio unico al mondo e ricco di patrimoni storici, culturali, economici e ambientali”.