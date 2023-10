Con il Camper della Salute la prevenzione e gli stili di vita sani arrivano in piazza

Anche oggi, domenica 1 ottobre, in occasione del Mercatino dei Ragazzi i professionisti di Asl, Coeso e Opi, a disposizione della cittadinanza



Grosseto: Prosegue anche oggi, domenica 1 ottobre, l’attività di prevenzione e informazione messa in campo dai professionisti di Coeso Società della Salute, Asl e Ordine delle professioni infermieristiche in occasione del Mercatino dei ragazzi. In piazza De Maria a Grosseto, infatti, è presente il Camper della Salute del Coeso, un mezzo attrezzato dove è possibile ricevere informazioni e consigli e sottoporsi ad alcune visite con gli specialisti che, a titolo volontario, si sono resi disponibili a dare il loro contributo per la manifestazione organizzata dal Comitato per la vita.

Sabato mattina, i cittadini interessati hanno potuto avere informazioni sulla corretta alimentazione e stili di vita sani, sul bullismo e cyberbullismo e sull’importanza della prevenzione, grazie alla presenza della dottoressa Valentina Culicchi, specialista in scienze dell’alimentazione, di Massimiliano Marcucci, responsabile dei servizi socio educativi del Coeso, e Barbara Bugelli, pedagogista di Coeso SdS. Presenti anche i rappresentanti dell’associazione Dog- Operatori di strada per illustrare il progetto Game L-Over di contrasto al gioco d’azzardo patologico.

Il programma di domenica 1 ottobre prevede la possibilità di eseguire stick glicemici, grazie alla presenza (con orario 11-13 e 15-17) della dottoressa Sambuco, specializzata in diabetologia, ricevere informazioni sul vaccino Hpv a cura della dottoressa Liberati (con orario 9-11), effettuare il controllo dei nei (con orario 11-13 e 15-17) con la dottoressa Peccianti, la dottoressa Fabbroni e il dottor Evangelisti, approfondire alcune tematiche con gli oncologi dottor Chioni (ore 10-12) e dottor Dottori (ore 15-17), e conoscere le tecniche Bls/Plsd, di primo soccorso e defibrillazione e promozione buone abitudini al primo soccorso (ore 15-17), con Nicola Draoli, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Grosseto e la consigliera Opi Fulvia Marini.

“Ringraziamo tutti i professionisti che si sono resi disponibili per questa importante attività”, dice la dottoressa Tania Barbi, direttrice di Coeso Sds e del Distretto socio sanitario Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana. “Aumentare la consapevolezza dei cittadini sulla propria salute, ma anche sui numerosi servizi che gli enti mettono in campo a loro supporto è fondamentale. Per questo, un ringraziamento anche al Comitato per la vita per averci coinvolto nella quarantesima edizione della loro manifestazione”.