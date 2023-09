Con il Cacio di Afrodite Il Fiorino entra fra le 36 aziende migliori al mondo

Il pecorino del caseificio maremmano ha superato una selezione con oltre 14mila aziende. L’azienda in lizza per la “Forchetta d’oro”, dove sono solo tre le aziende italiane in nomination

Grosseto: Il Cacio di Afrodite del Caseificio Il Fiorino è tra i 36 migliori prodotti al mondo nel settore food and beverage. A decretarlo nei giorni scorsi è stata la giuria del Great Taste Awards, composta da 500 esperti provenienti da tutto il mondo, che si è riunita per scegliere i 36 finalisti, tra cui il Cacio di Afrodite, che nell’edizione 2023 hanno ottenuto tre stelle, un riconoscimento dato unicamente ai 248 prodotti definiti come “Squisiti, cibi straordinariamente gustosi”. Nei prossimi giorni The Guild of Fine Food, gli organizzatori del concorso Great Taste, annunceranno chi sarà il ‘Supreme Champion’ mondiale e decreteranno per ciascuna nazione anche la Golden Fork, uno dei più alti riconoscimenti al mondo per il food and beverage. Per l’Italia, a contendersi il titolo insieme al Caseificio Il Fiorino saranno due aziende del settore dolciario Made in Italy. Un altro straordinario risultato internazionale per il Caseificio Il Fiorino che, dal 1957, produce dalla Maremma, nel Comune di Roccalbegna, i pecorini più premiati al mondo.

“Il Great Taste – afferma Angela Fiorini, proprietaria de Il Fiorino – è uno dei concorsi più selettivi al mondo, dove l’asticella della qualità è sempre altissima. Vedere il Cacio di Afrodite tra i 36 prodotti migliori al mondo è stata una gioia incredibile. Credevamo che gli 11 premi ottenuti dai nostri formaggi all’edizione 2023 del Great Taste fossero già un risultato straordinario, ma quest’ultima notizia ci riempie di orgoglio. Emergere tra i 14.195 prodotti tra food e drink giudicati dalla giura internazionale non era scontato ed è la dimostrazione che solo lavorando con impegno, materie prime di qualità provenienti dal territorio e una passione coniugata alla nostra arte casearia che si tramanda da oltre 65 anni, si ottengono prodotti di eccellenza unica, come il Cacio di Afrodite. Ottenere la Golden Fork dei migliori prodotti italiani sarebbe la ciliegina sulla torta, ma siamo già molto felici così. Con il Cacio di Afrodite, la Riserva del Fondatore ha trovato ‘un fratello’ in grado di regalarci tante soddisfazioni e riconoscimenti da tutto il mondo”.

Un formaggio divino. Il Cacio di Afrodite è uno degli ultimi pecorini nati a Il Fiorino nella linea “I Divini Sapori”, frutto di un lungo lavoro di ricerca, portato avanti con passione e dedizione da Angela e Simone, per ottenere un pecorino dalle caratteristiche uniche.

Le dichiarazioni dei giudici del contest.

“Formaggio ben presentato, ha un aspetto rustico e una crosta attraente, dall’aspetto naturale. Ha sapori di nocciola, erbacei con una leggera dolcezza, che ben si bilancia con la sapidità. I sapori indugiano piacevolmente al palato, mentre i cristalli di sale aggiungono una consistenza interessante e accentuano la nocciola”.

“È un ottimo esempio di pecorino ben stagionato, cremoso e nocciolato, saporito dolcemente con i cristalli di lattato. La crosta, piacevolmente asciutta, ha una nota animale meravigliosamente calda per aggiungere contrasto e delizia alla pasta. La complessità si sente al palato accanto a sapori di lunga durata e continua attraverso il finale piacevole e delicatamente asciutto. Meraviglioso”.

“Siamo stati in estasi per questo formaggio, sfumato e fatto in modo impeccabile. Pieno di carattere e di vita, la dolcezza è stata sapientemente giudicata. Abbiamo adorato tutto di questo squisito pecorino, esempio di produzione del formaggio”.

“È un formaggio bello e cremoso con la pasta tempestata da cristalli croccanti. Il sapore è fruttato, ricorda il ribes nero e la frutta di vite, e la consistenza cremosa abbinata al sapore maturo lo rendono un formaggio da ricordare”.

Un pecorino dal palmares invidiabile. Il Cacio di Afrodite ha incontrato fin da subito il consenso e l’apprezzamento delle giurie internazionali dei più importanti concorsi. Nell'edizione 2021 del Great Taste Awards ha ottenuto già 2 stelle, riconosciute al prodotto come “Eccezionale, oltre il delizioso”. Sempre nel 2021, si è aggiudicato una medaglia di Bronzo all'International Cheese and Dairy Awards nella categoria “Miglior nuovo prodotto” e una medaglia d'oro al concorso mondiale dei formaggi “World cheese Awards”, tenutosi a Oviedo in Spagna. Anche nell'anno successivo, il Cacio di Afrodite si aggiudica nuovamente 2 stelle al Great Taste Awards 2022 e una medaglia di Bronzo all'International Cheese and Dairy Awards, premiato l'anno seguente, nel luglio 2023, con la Medaglia d'Oro nella sua categoria. Completa l'anno 2022 con una medaglia d'argento al Mondiale dei formaggi 2022 tenutosi a Newport, in UK.