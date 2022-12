Con GORI Officina a Grosseto una rivoluzione nel settore dell'autoriparazione

Grosseto: Meccatronica, revisioni, gommista e ora anche carrozzeria. GORI eco-officina è stata fondata nel 1970 iniziando l’attività con l’allestimento e la trasformazione di autoveicoli oltre alla riparazione e manutenzione principalmente di autocarri. A metà degli anni Novanta l’azienda di famiglia entra nel mondo del noleggio e della gestione flotte di autoveicoli aziendali. Viene creata una rete di 20 officine e nasce il primo MULTISERVICE del centro Italia che diventa anche il più grande centro di revisioni del territorio. Nel 2020 – durante l’emergenza pandemica – l’azienda ha festeggiato i cinquant’anni di attività.

Oggi il Gruppo GORI opera a Grosseto in uno spazio logistico ben organizzato e allestito per offrire comodamente tutti i servizi necessari a soddisfare le esigenze del cliente automobilista. I multiservizi spaziano in più ambiti: tagliando e manutenzione, diagnosi elettronica, revisione auto e mezzi speciali, collaudo isotermico e merci pericolose, riparazione e sostituzione vetri auto, cambio, montaggio e deposito pneumatici, installazione impianto metano e GPL, manutenzione e riparazione autocarri, piattaforme, montacarichi, allestimenti furgoni, car detailing e sanificazioni igienizzanti degli interni, insieme a molto altro.







Il Gruppo Gori presenta grandi novità, per un nuovo anno all’insegna dell’innovazione.

Nuovo reparto CARROZZERIA

Il nuovo reparto di CARROZZERIA è tra i più innovativi d’Italia: è ecosostenibile, composto da cabina verniciante e zone di preparazione autovetture dove vengono svolte le autoriparazioni su ogni tipo di autoveicolo multimarca con attrezzature ad impatto zero. Grazie a questa installazione possiamo fregiarci di essere la prima autoriparazione eco-sostenibile che opera a Grosseto.

Al suo interno operano tanti professionisti con diverse competenze: è qui che tutti gli automobilisti grossetani possono trovare un centro dove la parola meccatronica trova la sua applicazione più concreta.

Nuovo Sito web

Il nuovo portale è stato studiato e sviluppato per essere una piattaforma UTILE all’utente automobilista. Sono presenti molte informazioni tra cui il giornale online [Blog] che presenta periodicamente articoli di utilità per tutti gli automobilisti. Anche la presenza sulle piattaforme social si è ampliata: Facebook, Instagram e ora Linkedin sono i canali su cui il nostro Ufficio Stampa condivide le nostre esperienze quotidiane ai nostri clienti. Informazione, condivisione, comunicazione! GORI vuole concretizzare la sua identità sul territorio di Grosseto e provincia.

Sabato Sociale

Con l’iniziativa del Sabato sociale vogliamo devolvere una parte simbolica del fatturato generato dai multiservizi, svolti presso il Gruppo GORI in tutti i Sabati in cui l’officina è operativa. La donazione sarà libera e destinata all’Associazione scelta tra quelle che si candideranno, che risponderà ai requisiti primari tra cui quello di operare nel nostro territorio.

Gori eco-officina compensa l’emissione di Co2

Per compensare l’emissione di anidride carbonica prodotta dai nostri multiservizi di officina e carrozzeria abbiamo individuato delle aree in Città, dove piantare nuovi alberi. La Co2 si riferisce a tutte le emissioni di anidride carbonica nell’aria emesse da veicoli con motore termico. L’ambiente è la vittima principale di tali emissioni nocive per l’ozono, che protegge la terra dall’azione dei raggi ultravioletti provenienti dal sole.





Queste sono le novità, i punti di forza che Gori eco-officina vuole mettere a disposizione dei cittadini grossetani. «Attraverso la sostenibilità - dicono - possiamo tutelare il territorio. Speriamo di essere “seguiti” da altre importanti Imprese di Grosseto».