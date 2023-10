Con Festambiente e la fattoria dei piccoli alla scoperta della produzione dell’olio

Visita all’antico frantoio del parco nell’ambito delle attività di outdoor education

Follonica: Ieri mattina, La fattoria dei piccoli – Prima educare APS ha fatto tappa a Legambiente Festambiente APS per una mattinata all’insegna dell’outdoor education. L’occasione è stata la visita all’Antico Frantoio del Parco - progetto di grande valore che recupera e ripristina gli oliveti del Parco della Maremma, producendo un olio extravergine di oliva biologico espressione di grande eccellenza - per portare i piccoli alla scoperta del processo di produzione dell’olio. Un’attività che si inserisce nell’ambito del percorso promosso dall’associazione e che ha come scopo fornire ai bambini da 3 a 6 anni la possibilità di apprendere entrando in contatto diretto con la natura e i suoi elementi attraverso una grande varietà di attività didattiche che vanno da esperienze di tipo percettivo-sensoriale a momenti basati su attività sociomotorie ed esplorative tipiche dell’adventure education. Una sinergia quella con Legambiente che vede La fattoria dei piccoli impegnata anche nelle attività rivolte alle scuole svolte presso il Centro nazionale per le energie rinnovabili di Legambiente a Rispescia (Gr).

“Nell’ambito della mattinata – ha dichiarato Angelo Gentili, presidente di Legambiente Festambiente APS – i piccoli hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino il processo attraverso il quale l’olio arriva sulle loro tavole. Un momento importante per la loro formazione poiché, non perdiamo occasione per ricordarlo, per rispettare l’ambiente e la natura serve conoscerli, esplorarli. Non a caso, come associazione promuoviamo ogni anno attività per le scuole finalizzate a questo obiettivo. Un’azione che si rivolge alle giovanissime generazioni, facendo in modo che la loro azione sia sin da subito consapevole, ma, di riflesso, alle famiglie, motori potenti e preziosi per il cambiamento. Laboratori didattici, giochi e percorsi in natura, escursioni nel Parco della Maremma, esperienze sportive: un mondo più sostenibile passa da qua. Grazie a La fattoria dei piccoli per aver scelto Legambiente Festambiente APS per l’attività di questa mattina e per l’importante sinergia che abbiamo costruito.”

Presso il Centro di educazione ambientale di Legambiente è possibile scegliere tra moltissime attività coordinate e gestite con passione, competenza e simpatia dagli educatori dell’associazione e dalla collaborazione con La fattoria dei piccoli – Prima educare APS. L’offerta formativa è rivolta a scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado. Per informazioni: www.legambienteilgirasole.it.