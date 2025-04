“Con Eroica Montalcino raccontiamo la bellezza della fatica e l’autenticità del ciclismo”

Lo afferma Franco Rossi (foto cover di Aurora-Bandinelli), presidente di Eroica Italia SSD, in vista della nona edizione dell’evento in programma nell’ultimo weekend di maggio 2025

Montalcino: Tra emozioni, racconti e nuove iniziative all’insegna della sostenibilità e della solidarietà, Eroica Montalcino si prepara a offrire un’esperienza ancora più intensa e radicata nei valori del ciclismo eroico.

Presidente Rossi, il 25 maggio torna Eroica Montalcino. Cosa rende questa manifestazione così speciale?

“Eroica Montalcino è molto più di una corsa ciclistica: è un viaggio nel tempo, un omaggio all’anima più autentica del ciclismo. Qui celebriamo la polvere, la fatica, il sudore e la passione che hanno fatto grande questo sport. Si pedala lungo le strade bianche della Val d’Orcia, patrimonio UNESCO, con biciclette d’epoca e maglie che rievocano i campioni del passato. A Montalcino non conta la velocità, ma il cuore: ciò che conta davvero è vivere un’esperienza che rimane nel tempo.”

Eroica Montalcino ha un legame profondo con la comunità locale. In che modo si manifesta questo rapporto?

“Il territorio e la sua gente sono la nostra linfa vitale. Senza Montalcino, la Val d’Orcia e i comuni di Terra Eroica, Eroica non sarebbe ciò che è. La comunità locale è il cuore pulsante dell’evento: dai volontari che curano i ristori, alle famiglie e alle strutture che accolgono i ciclisti, fino agli artigiani e commercianti che contribuiscono a creare un’atmosfera unica. Il nostro obiettivo è far sentire ogni ciclista parte di una grande famiglia, anche solo per un giorno.”

Cosa significa per lei “la bellezza della fatica e il gusto dell’impresa”?

“In un mondo che spesso cerca scorciatoie, Eroica ci ricorda che la bellezza sta proprio nello sforzo. Salire una collina con una bici d’epoca, magari senza cambio, è una vera impresa. Ma quando arrivi in cima e davanti a te si apre il panorama della Val d’Orcia, capisci che ne è valsa la pena. È una lezione di vita: le conquiste più autentiche sono quelle che si raggiungono pedalata dopo pedalata, con determinazione e pazienza.”

Quali novità riserva l’edizione 2025?

“Stiamo perfezionando i cinque percorsi, che pur rimanendo fedeli alla tradizione, offriranno qualche piacevole novità. Si va dai 27 km delle pedalate più brevi fino ai 153 km per chi cerca una sfida più impegnativa. I ristori saranno arricchiti da eccellenze del territorio, per valorizzare al meglio il Made in Italy. Vogliamo continuare a promuovere non solo i valori del ciclismo eroico, ma anche uno stile di vita più consapevole e sostenibile.”

Sono previste iniziative particolari?

“Molte, e le presenteremo nelle prossime settimane. Una in particolare ci sta molto a cuore: i dorsali saranno realizzati da Roy Roger’s con tessuto denim riciclato, una scelta sostenibile anche negli inchiostri usati per la stampa dei numeri di gara. Roy Roger’s affiancherà inoltre la Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer, presente nel villaggio con uno spazio dedicato alla raccolta fondi per il progetto di Play Therapy. I ragazzi e le ragazze del Meyer realizzeranno stendardi “eroici” con frasi di incitamento che verranno esposti in tutto il borgo, accompagnando simbolicamente i ciclisti fino all’arrivo in Piazza del Popolo.”

Che messaggio vuole lanciare ai partecipanti dell’edizione 2025?

“Lasciatevi trasportare dall’atmosfera di Montalcino. Non conta quanto pedalate, né in quanto tempo: conta il sorriso, il piacere di condividere, di assaporare ogni momento. Un bicchiere di vino a un ristoro, una risata tra amici, un piatto di ribollita… sono queste le cose che restano. Portate a casa un ricordo che durerà per sempre.”

E a chi non ha mai partecipato, cosa direbbe per convincerlo?

“Eroica è molto più di una manifestazione ciclistica: è un’immersione nella bellezza della Toscana, nei suoi paesaggi, sapori, nella sua storia e nei suoi valori. È un’occasione per rallentare, per prendersi una pausa dalla frenesia e riscoprire l’autenticità. Non serve essere atleti: basta avere voglia di vivere un’esperienza vera, diversa, indimenticabile.”

Eroica Montalcino 2025