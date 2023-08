Con "Carmen" apre a Massa Marittima la 36° edizione di Lirica in Piazza

Seguiranno il 4 agosto Rigoletto e il 5 agosto Il Barbiere di Siviglia. Biglietti su ticketone e boxoffice toscana



Massa Marittima: Giovedì 3 agosto, alle 21 e 15, a Massa Marittima, apre la 36° edizione di Lirica in Piazza con la Carmen. Seguiranno venerdì 4 agosto Rigoletto e sabato 5 agosto, il Barbiere di Siviglia. Sono ancora disponibili i biglietti su Boxoffice Toscana e Ticketone.

Ogni sera un cast di assoluto livello si esibirà sul sagrato della duecentesca Cattedrale di San Cerbone, incantando il pubblico nella magica atmosfera che si crea in piazza Giuseppe Garibaldi dall’incontro con l’opera lirica. Ad accompagnare i cantanti saranno gli oltre 50 musicisti dell’Orchestra Internazionale della Campania e il coro Giuseppe Verdi di Roma, una formazione lirica creata nel 2004 dal maestro Marco Tartaglia, protagonista nel 2022 del tour 12 note con Claudio Baglioni. A Massa Marittima il coro sarà diretto dal maestro Anna Elena Masini.

La 36° edizione è organizzata dal Comune di Massa Marittima con la direzione artistica del maestro Leonardo Quadrini. La produzione è a cura di “Musicainsieme” e “Bucaneve”, con il sostegno di Unicoop Tirreno e di Nuova Solmine.

“Assistere all’opera lirica all’aperto, davanti alla maestosa cattedrale di San Cerbone, in una delle più belle piazze medievali della Toscana, è un’esperienza unica e sempre molto emozionante, – commenta il sindaco di Massa Marittima, Marcello Giuntini – che merita di essere vissuta non solo dagli appassionati del genere ma anche dai neofiti che vogliono avvicinarsi all’opera. Siamo felici di accogliere il nostro pubblico di affezionati, con l’auspicio di incuriosire quanti vorranno venirci a trovare anche per la prima volta. Siamo alla 36° edizione, un traguardo importante; quest’anno il Festival si rinnova con la produzione di Musicainsieme e Bucaneve, la proposta è interessante, si tratta di 3 opere conosciute e attese. Sono sicuro che sarà un’edizione ricca di soddisfazioni.”

“Si rinnovano anche le collaborazioni con il territorio - sottolinea l’assessore alla Cultura Irene Marconi – in particolare, un gruppo di bambini massetani, guidato dalla maestra Ambra Franceschi, si esibirà nel coro delle voci bianche della Carmen.”

La regia della Carmen è curata da Giovanna Nocetti, un’artista di grande temperamento cantante, musicista, personaggio televisivo, direttrice d’orchestra e produttrice discografica. Il maestro direttore e concertatore della Carmen sarà Leonardo Quadrini che è anche direttore artistico della 36° edizione di Lirica in Piazza. Pianista, organista, arrangiatore e compositore, Quadrini vanta una carriera costellata di successi con oltre 2850 concerti tenuti in tutto il mondo. Carmen sarà interpretata dal mezzosoprano Angela Bonfitto, che nel 2012 ha ricevuto un riconoscimento speciale nell’ambito degli Oscar della lirica a Torre del Lago, proprio per la Carmen, mentre Mickael Spadaccini, tenore italo- Belga (1984), che vanta una carriera internazionale nei maggiori teatri nel mondo, sarà Don Josè. Un altro grande artista, Enkhbold Ankhbayar, solista del teatro accademico statale dell’opera e del balletto della Mongolia, sarà Escamillo. Moralès sarà interpretato da Andrea Scorsolini; Zuniga da Carmine Monaco; Micaëla da Luciana Distante; Mercédès da Sara Triburzi; Frasquita da Margherita Pugliese; El Dancairo da Costantino D’Aniello; El Remendado da Silvano Paolillo. Con la partecipazione del corpo di ballo del Centro Studi Danza Saveria Cotroneo. Ballerino solista; Giuseppe Protano.

È possibile acquistare i biglietti on line su www.boxofficetoscana.it e su www.ticketone.it

I biglietti sono inoltre disponibili in tutti i punti vendita BoxOffice Toscana e TicketOne.

Previsti sconti per i soci di Unicoop Tirreno.

Gli spettatori diversamente abili e accompagnatori potranno assistere agli spettacoli con una tariffa agevolata. Informazioni biglietteria: supporto@boxofficetoscana.it

Non sono ammessi animali ad eccezione dei cani guida registrati.

Con il biglietto di “Lirica in Piazza” è compreso l’ingresso ridotto al Complesso Museale di San Pietro all'Orto nei giorni delle rappresentazioni.