Con “Burattini nei borghi” il Natale prende vita anche nelle frazioni. Il programma

Grosseto: In occasione delle prossime festività natalizie e di fine anno, il Comune di Grosseto ha voluto realizzare iniziative e manifestazioni anche in sinergia con le associazioni e le Pro Loco delle frazioni, con l’obiettivo di dare vita a momenti di socializzazione e incontro non solo nel centro città ma anche a beneficio delle comunità dei territori periferici. È il caso di “Burattini nei borghi”, l’evento itinerante che, in tre appuntamenti distinti durante il periodo festivo, allieteranno le giornate di grandi e piccini.



Protagonista degli eventi, la squadra della compagnia “Pupi di Stac”, nata a Firenze, che sin dal 1946 ha fatto del teatro dei burattini la propria missione. “Burattini nei borghi” debutterà giovedì 8 dicembre in Piazza della Mura a Istia d’Ombrone, per proseguire poi il 23 dicembre sul Balcone Baluardo di Montepescali e il 6 gennaio in via del Castello a Batignano. Tutti gli appuntamenti saranno caratterizzati da un doppio spettacolo di burattini, alle 16 e alle 18, con storie originali e coinvolgenti. Gli eventi sono stati organizzati in collaborazione con la Pro Loco di Istia d’Ombrone, le associazioni di Montepescali, la Pro Loco di Batignano.

“Il Natale di Grosseto – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Turismo Riccardo Megale – è un momento di festa e coinvolgimento che abbiamo voluto estendere non soltanto al centro storico ma anche alle nostre frazioni, con l’intento di valorizzare e aprire ai flussi turistici che certamente ospiteremo territori che meritano di essere conosciuti e apprezzati per la loro caratteristica bellezza. Con “Burattini nei borghi” riscopriamo una delle più antiche e nobili forme di intrattenimento destinate non solo ai bambini ma anche a tutte le famiglie. Il nostro grazie – proseguono – va alla compagnia “Pupi di Stac” di Firenze, alle Pro Loco di Batignano e Istia d’Ombrone e alle associazioni di Montepescali, per aver voluto condividere questo percorso di grande inclusione territoriale che vedrà il teatro dei burattini come perfetto connubio tra cultura popolare e stimolo per sogni e fantasie di grandi e piccoli. Il modo migliore per vivere insieme la magia delle festività”.

Le varie rassegne teatrali sono realizzate con pupi di legno intagliato e le sceneggiature si basano sull’elaborazione di antiche fiabe popolari toscane recitate e cantate dal vivo.

Questo, nel dettaglio, il programma.

Giovedì 08 dicembre alle 15,00 in Piazza delle Mura - Località Istia d'Ombrone.

Darà avvio all’iniziativa la banda musicale “Società Filarmonica Città di Grosseto APS”, che si esibirà con la presenza dei "Babbi Natale in vespa" le cui esibizioni si snoderanno per le vie del centro storico della frazione. Successivamente, avranno inizio gli spettacoli teatrali con i seguenti titoli: “Cappuccetto Rosso” (alle 16) e “I Tre Doni del Vento Tramontano” (alle 18). Alle 17 sarà offerta la merenda a tutti i bambini presenti.

Venerdì 23 Dicembre 2022 nel Balcone Baluardo in Località Montepescali

Spettacoli teatrali dal titolo “La Storia di Prezzemolina” (alle 16) e “Stenterello e l’Albero parlante” (alle 18).

Venerdì 6 Gennaio 2023 in via del Castello - Località Batignano

Spettacoli teatrali dal titolo “Giovannin senza Paura” (alle 16) e “Il Giardino del Re” (alle 18).