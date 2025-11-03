Con Artemare Club un sabato di tutto Tango con Pizza & Core peperoncini e la scarpetta di Cenerentola

Argentario: Sabato scorso è stata una serata indimenticabile di tutto Tango, prima ad Artemare Club con tante tanguere e alcuni tangueros, bollicine e Pizza & Core serviti dal comandante Daniele Busetto aiutato dal bravo fotografo ristoratore Andrea Busonero, ammirando sul grande schermo nella sede del sodalizio le tante esibizioni nei filmati YouTube “dei maestri dei maestri” Tania Grisostomi e Luigi Bisello e poi il prestito dei libri della Biblioteca del Tango e mazzi di peperoncini per le signore offerti dall’associazione per ricordare l’esposizione di due libri in argomento appena iniziata.

La serata è proseguita con tante “tanda” e alcune cortine caraibiche e non solo al New Line di Orbetello con le selezionate musiche del Tdj Giampaolo Campodonico che ha anche esposto il simpatico grande manifesto dei “10 Mandamentos del Tango”. Infine a mezzanotte la favola di Cenerentola si è avverata, il comandante Busetto ha trovato una scarpetta, anzi due, di una affascinante tanguera andata via improvvisamente .. e la bella storia continua!

foto di archivio