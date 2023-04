Comunità sostenibile: Il progetto scolastico dedicato a Elisabetta Ruggiero

Follonica. Il Progetto “Comunità sostenibile” persegue l’obiettivo di supportare la crescita di una comunità attenta all’ambiente, in linea con l’obiettivo 11 dell’Agenda 2030, a partire proprio dall’età dell’infanzia, fino all’età adulta. Il progetto prevede interventi teorici in classe, laboratori all'aria aperta creativi ed esperienziali, visite guidate ed un evento finale con le alunne e gli alunni



Per stimolare la crescita di una comunità sostenibile il Comune di Follonica dallo scorso anno ha dato vita ad un progetto ambientale, che si concluderà nel 2025, e che ha lo scopo di creare responsabilità individuali e collettive tra le alunne e gli alunni di ogni grado, per mettere in atto buone pratiche.

L'ispirazione arriva dall'Agenda 2030 – il programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU – che chiede di trasformare i centri urbani in città sostenibili, soprattutto dal punto di vista ambientale. Ambiente e sostenibilità sono legati, ovviamente, all'educazione e alla formazione e per questo motivo l'Amministrazione follonichese ha scelto di coinvolgere la scuola, di ogni ordine e grado, per affermare responsabilità individuali e collettive.

Il Progetto “Comunità sostenibile” persegue l’obiettivo di supportare la crescita di una comunità attenta all’ambiente, in linea con l’obiettivo 11 dell’Agenda 2030, a partire proprio dall’età dell’infanzia, fino all’età adulta, e di contribuire a far crescere una “coscienza civica”.

Il progetto per le scuole vuole educare al rispetto dell’ambiente e ad un uso consapevole delle risorse, indirizzare verso un minor spreco e verso comportamenti sostenibili, oltre ad approfondire le tematiche legate all’emergenza climatica, stimolando azioni di reazione virtuose. Insieme alla cooperativa Nuova Maremma, che ha vinto il bando indetto dal Comune, verranno organizzati momenti di formazione per i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze, anche tramite attività extra scolastiche che si svolgeranno all'aperto. Il progetto prevede infatti interventi teorici in classe, laboratori all'aria aperta creativi ed esperienziali, visite guidate ed un evento finale con le alunne e gli alunni.

Quest'anno il progetto “Comunità Sostenibile” è dedicato alla memoria di Elisabetta Ruggiero, insegnante che sin dal suo arrivo a Follonica ha portato in classe l'amore per le tematiche ambientali ed ecologiste.

«Non vogliamo portare avanti un progetto meramente nozionistico – spiega l'assessora all'ambiente Mirjam Giorgieri – ma vogliamo seminare il rispetto per la sostenibilità. Per questo abbiamo scelto di abbracciare tutta la comunità scolastica. Si tratta di un progetto per le scuole costruito insieme alle scuole, frutto di un confronto continuo. Tengo particolarmente al progetto di quest'anno, perché lo abbiamo dedicato a una docente di Follonica che ho conosciuto nel 2014: una delle persone con le quali ho collaborato in modo importante e proficuo. Una persona che ha saputo seminare con i suoi bambini e bambine la sensibilità ambientale portandola nel vissuto di tutti i giorni».