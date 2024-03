Livorno: La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, in collaborazione con Unioncamere Toscana, Università di Pisa e DINTEC, organizza per venerdì 8 marzo – dalle ore 10, presso la sede camerale di Livorno – la tappa locale del ciclo di eventi “Comunità Energetiche Rinnovabili: Guida al Decreto CER - Novità, Incentivi e Prospettive”, l’iniziativa del sistema camerale toscano dedicata alla presentazione del nuovo Decreto del Ministero dell’Ambiente per le Comunità Energetiche.



Nel corso dell’incontro saranno approfonditi i contenuti del nuovo Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che ha posto fine al regime transitorio e dato il via al nuovo quadro regolatorio sulle Comunità Energetiche Rinnovabili.

Grazie ai contributi dell’Agenzia Regionale Recupero Risorse, dell’Università di Pisa e di altri esperti del mondo dell’energia saranno analizzate le novità più rilevanti rispetto alla precedente normativa, fornendo le prime anticipazioni sulle regole operative per la registrazione delle Comunità Energetiche presso il GSE.

Saranno inoltre discusse le prospettive di sviluppo del modello CER nel prossimo futuro, alla luce delle disposizioni normative e delle prescrizioni relative alla gestione dell’incentivo per la condivisione dell’energia, che dovrà essere obbligatoriamente dedicato per una parte consistente (almeno il 45%) ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali.

Per partecipare all’evento è necessario registrarsi online sul sito camerale al seguente link:https://www.lg.camcom.it/servizi/transizione-energetica/formazione/evento-comunita-energetiche-rinnovabili-guida-al-decreto-cer-novita-incentivi-prospettive

La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno organizza anche quattro webinar, che si terranno tutti i giovedì del mese di marzo dalle 16:00 alle 18:00, volti ad approfondire alcuni aspetti gestionali, finanziari e amministrativi di particolare rilevanza, per la corretta realizzazione delle CER, alla luce del nuovo Decreto.

Il calendario e la modalità di partecipazione sono pubblicati nella home page del sito camerale.