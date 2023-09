Comunità energetiche Rinnovabili (CER): incontro pubblico domani a Follonica

Follonica: Domani alle ore 14.30 alla sala Tirreno l’Amministrazione comunale in collaborazione con Leganet, Autonomie Locali Italiane e “Rete dei Comuni Sostenibili” organizza un incontro pubblico per sostenere la transizione energetica e creare comunità sostenibili al fine di sviluppare l’economia locale il Comune di Follonica



Per sostenere la transizione energetica e creare comunità sostenibili al fine di sviluppare l’economia locale, il Comune di Follonica insieme a Leganet, società dei servizi di ALI, va verso la costituzione delle Comunità energetiche, e domani è organizzato un incontro pubblico per illustrare alla cittadinanza e al mondo imprenditoriale le opportunità che potrebbero aprirsi dalla costituzione di una Comunità energetica, le principali caratteristiche e le possibili fonti di finanziamento.

Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono modelli innovativi di autoconsumo collettivo attraverso cui comunità locali, imprese, e cittadini condividono energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Si basano sulla digitalizzazione dell’energia e la comunicazione tra asset di produzione, accumulo e consumo di utenze diverse.

“ Il Comune di Follonica sta facendo un percorso – sostiene l’assessora alla ‘Ambiente Mirjam Giorgieri - verso gli obiettivi di Agenda 2030, volto a sostenere la transizione energetica e la costituzione delle Comunità energetiche. Questo iter avrà, per la città, vantaggiosi impatti economici, sociali e ambientali prodotti dalle CER, come il miglioramento dell’impatto ambientale dei singoli e della collettività, la riduzione dei costi in bolletta, lo sviluppo di reti energetiche sostenibili e l’acceso ad incentivi per l’energia condivisa.

La collaborazione di Leganet, insieme ad ALI e alla “Rete dei Comuni Sostenibili” offre grandi opportunità di miglioramento delle performance di sostenibilità ambientale e sociale per il nostro comune, ed è importante partecipare all’incontro di domani, di grande interesse per i cittadini e le nostra aziende”.

Ecco il programma:

“Presentazione del Progetto CER di origine pubblica del Comune di Follonica” – Assessora Politiche ambientali e Sostenibilità Comune di Follonica Mirjam Giorgieri

“Ricadute sociali ed economiche della Comunità Energetica” Assessore Attività produttive e sociali Comune di Follonica Alessandro Ricciuti

“Le CER : opportunità per uno sviluppo sostenibile” – Presidente Leganet Alessandro Broccatelli e Esperta CER Violetta Scipinotti

Contributo – Direttore ANCE Grosseto Mauro Carri

L’ingresso è libero.