ComuniCiclabili. Follonica chiude l’ottava edizione con quasi 180 centri aderenti

Follonica rilancia: l’idea è quella di una ciclopolitana urbana, con la comunicazione di tutti i percorsi utili a chi si sposta in bicicletta.

Follonica: Prosegue con passo deciso il percorso verso città più vivibili e sostenibili guidato da FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), che con il progetto ComuniCiclabili continua ad affiancare i territori nel ripensare la mobilità urbana.

L’ottava edizione si chiude con numeri importanti: quasi 180 Comuni aderenti e una crescita diffusa di strade scolastiche, Zone 30 e nuovi strumenti come le Zone Ciclabili, introdotte di recente anche in Piemonte, a Bra. Quello che prende forma in tutta Italia è un cambiamento culturale e infrastrutturale che coinvolge scuole, cittadini, amministrazioni e territori. Un modello che anche Follonica ha deciso di abbracciare con determinazione e che questa Amministrazione vuole migliorare sempre più. Oggi intanto la consegna della prestigiosa bandiera, con tre smile.

“Vogliamo una Follonica sempre più a misura di persona, che metta al centro la sicurezza, la salute e la qualità della vita. Anche attraverso la cabina di regia dell’Urban Center stiamo progettando una città capace di valorizzare la mobilità attiva, in particolare in bicicletta, puntando su un sistema di percorsi che dialoghino tra loro in modo organico” – dichiara il sindaco Matteo Buoncristiani. “Tra le azioni per il futuro c’è infatti l’idea di una “ciclopolitana urbana”, una rete ciclabile connessa, funzionale e riconoscibile, pensata per facilitare gli spostamenti quotidiani in bicicletta e per dare un nuovo volto agli spazi pubblici”.

“Follonica ha tutte le potenzialità per diventare una città ciclabile d’esempio, con collegamenti sicuri tra i quartieri, le scuole, il mare e i servizi: finora tutte queste caratteristiche non sono state sfruttate a pieno. Stiamo lavorando per migliorare l’accessibilità, ridurre la velocità delle auto dove serve, e restituire spazio e sicurezza a chi si muove in modo sostenibile” aggiunge l’assessore alla Mobilità Sandro Marrini. “Purtroppo, al momento e specialmente durante il periodo estivo, la nostra città registra anche grosse criticità avendo una forte pressione turistica che si muove sempre più spesso in bicicletta pur mancando un'infrastruttura ciclabile continua e ben strutturata. Questo evidenzia i problemi che ci hanno indotto a realizzare una corsia ciclabile in via Palermo che anticipa in modo provvisorio e promiscuo la realizzazione della ciclovia Tirrenica, poiché finora tutto il traffico ciclabile in arrivo nel quartiere di Senzuno, proveniente dalla Colonia Marina, veniva incanalato in controsenso su via della Repubblica, avendo una ciclabile che terminava nel nulla. Ciò certifica la necessità di realizzare velocemente una rete di piste ciclabili che permetta lo spostamento in città in mobilità dolce in totale sicurezza, la ciclopolitana urbana, infrastruttura da comunicare e far conoscere con i giusti strumenti e su cui investire in termini di crescita dei percorsi e sicurezza della viabilità”.

“Le numerose attivazioni dei Comuni sono segnali forti di una nuova idea di città, dove la mobilità attiva diventa uno strumento per migliorare la qualità della vita, proteggere la salute e ridisegnare il nostro modo di vivere lo spazio urbano”, conclude Alessandro Tursi, ideatore di ComuniCiclabili ed ex presidente FIAB.

Anche Follonica, con la sua visione di futuro sostenibile, è pronta a fare la sua parte. Alla consegna della bandiera, oltre al sindaco e all'assessore, erano presenti: Alberto Paggetti, coordinatore regionale associazioni Fiab Toscana, e Angelo Fedi, Fiab Grosseto Ciclabile (nelle foto) oltre a Marcello Legnaioli, Socio Fiab Follonica