Comunicato di vicinanza al Papa dai lavoratori Beko e rappresentanze sindacali

Siena: In questi momenti difficili siamo tutti uniti nel nostro pensiero e nella nostra preghiera per Sua Santità Papa Francesco, in particolare per le Sue condizioni di salute.

I lavoratori della Beko e le rappresentanze sindacali Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil e Cobas si stringono intorno a Lui con affetto e gratitudine affidandolo alla misericordia di Dio affinché possa trovare la forza e la serenità necessarie in questo difficile momento.

I lavoratori della Beko ricordano con gratitudine e profondo affetto l’importante messaggio di vicinanza e solidarietà che Sua Santità proferì durante l’Angelus dell’8 dicembre 2024.

Continuiamo a pregare affinché il Papa possa ricevere la grazia della guarigione e per il suo continuo impegno nella guida spirituale della Chiesa Universale.

Con fiducia e affetto, rimaniamo vicini a Papa Francesco, sostenendoLo con la nostra preghiera e la nostra vicinanza.