Comuni Ricicloni: premiati 1 3 Comuni serviti da Alia Plures. Capraia e Limite e Monsummano al vertice in Toscana

Perra: 'Questo risultato dimostra l'importanza del lavoro di squadra' Firenze: Sono Capraia e Limite e Monsummano Terme i vincitori assoluti in Toscana della trentaduesima edizione dei ' Comuni Ricicloni' , lo storico dossier di Legambiente che ogni anno fotografa le performance ambientali dei territori nella gestione dei rifiuti. Entrambi i Comuni, serviti da Alia Plures , si confermano ancora una volta ai vertici regionali, grazie a livelli record di raccolta differenziata. Capraia e Limite, con l' 86,8% di raccolta differenziata, si è aggiudicato il primo posto nella categoria dei Comuni tra i 5.000 ei 15.000 abitanti. Monsummano Terme ha raggiunto l' 85,3% , classificandosi primo tra i Comuni sopra i 15.000 abitanti. Per entrambi si tratta di una straordinaria conferma , dopo aver già conquistato lo stesso primato nelle ultime due edizioni del premio. Il rapporto 2024 conferma, inoltre, l'eccellenza dei territori da Alia: dei 14 Comuni 'Rifiuti Free' premiati in Toscana (cioè quelli con oltre l'80% di raccolta differenziata e meno di 75 kg di rifiuto secco residuo per abitante all'anno), 13 sono gestiti da Alia . Un risultato che coinvolge oltre 200.000 cittadini e dimostra l'efficacia di una gestione improntata a innovazione, qualità dei servizi e collaborazione con le amministrazioni locali. 'Questi risultati confermano quanto il lavoro di squadra , unito all'innovazione tecnologica, sia la chiave per una gestione virtuosa dei rifiuti', commenta Lorenzo Perra , presidente di Alia Plures. 'La conferma di 13 Comuni Rifiuti liberi nel nostro territorio è il frutto di una strategia condivisa e dell'impegno quotidiano di cittadini, amministrazioni e operatori. Continueremo a investire in soluzioni innovative per ridurre l'impatto ambientale e promuovere un'economia circolare sempre più efficiente. Grazie a tutti coloro che rendono possibile questo successo: insieme stiamo costruendo una Toscana all'avanguardia nella sostenibilità . Le classifiche sono stilate in base alla percentuale di raccolta differenziata e alla produzione pro-capite di rifiuto non riciclabile. Tra i Comuni da 5.000 a 15.000 abitanti, dietro a Capraia e Limite si posizionano: Serravalle Pistoiese (85,5% di raccolta differenziata), Montespertoli (85,6%), Gambassi Terme (86,9%), Lamporecchio (86,5%), Cerreto Guidi (85%) e Fiesole (78,2%). Nell'ambito dei Comuni sopra i 15.000 abitanti Monsummano Terme guida la classificazione toscana con l'85,3% di raccolta differenziata, seguito da Montelupo Fiorentino (86,9%), Certaldo (84,7%), Vinci (85,3%), Fucecchio (84,7%) e Castelfiorentino (83,3%). Seguici



