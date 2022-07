Comune vende ex Rsa in via di Mezzo a Castiglione

Castiglione della Pescaia: Il comune prosegue con il piano delle alienazioni immobiliari mettendo in vendita l’ex residenza sanitaria assistenziale, uno degli edifici che dominano il borgo medioevale della cittadina costiera, un’operazione che ha preso il via in concomitanza con un’altra asta pubblica in fase di scadenza dove sono stati messi sul mercato due appartamenti in via di Mezzo.



L’immobile della ex Rsa, che si trova all’interno della stupenda cinta muraria, ha a pochi metri di distanza un ampio parcheggio pubblico, ed il potenziale acquirente potrà beneficiare della possibilità sia di frazionamento che di cambio di destinazione d’uso in residenziale con deroga alla dimensione degli appartamenti che potranno essere di 50 metri quadrati, diversamente da tutto il resto del centro storico dove il minimo per regolamento urbanistico è di 65 mq.

Il bando e la documentazione sono disponibili sul sito internet istituzionale dell’amministrazione comunale https://comune.castiglionedellapescaia.gr.it/bandi/avviso-dasta-pubblica-per-la-vendita-di-immobili-di-proprieta-comunale/, con link diretto dalla sezione news della homepage. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per mercoledì 24 agosto 2022 alle ore 12:00, mentre la celebrazione dell’asta avverrà il giorno successivo alle ore 10:00 presso la sala Giunta, al primo piano del palazzo comunale. Ulteriori informazioni si possono avere chiamando nei giorni di martedì e giovedì l’ufficio patrimonio al numero 0564/927142.





«La ex Rsa – spiegano Elena Nappi e Walter Massetti, rispettivamente sindaca e assessore al patrimonio della cittadina balneare – fa parte di alcuni immobili che componevano il complesso ospedaliero dell’ex ente comunale di assistenza risalenti al 1828 ed a seguito dello suo scioglimento sono stati acquisiti al patrimonio dei beni dell’amministrazione». «Il Consiglio comunale – ricordano Nappi e Massetti – nel mese di giugno ha approvato il piano delle valorizzazioni e alienazioni stabilendo, tra l’altro, ai fini della riqualificazione e valorizzazione del centro storico, di alienare alcuni immobili del vecchio complesso ospedaliero ed in particolare “L’ex Spedale”». «Il prezzo a base d’asta, lotto unico – rivelano sindaca e assessore - è di 2milioni e 774mila euro che si tradurranno in un’occasione per la collettività di rigenerazione urbana e di rilancio dell’intero borgo medioevale, location in cui questa amministrazione continua la sua azione nel renderla sempre più frequentata e vitale».

L’edificio si caratterizza per l’unicità di dimensioni della singola unità immobiliare in vendita all’interno del centro storico e per le stupende vedute panoramiche sulla Riserva Naturale della Diaccia Botrona e sulla costa, a due passi dalla Pieve di San Giovanni Battista. «Anche attraverso la vendita – concludono sindaca e assessore – si può valorizzare gli immobili del patrimonio comunale regalando loro una nuova vita, una nuova destinazione ed un futuro degno del luogo in cui si trovano».