Comune sostituisce i lampioni sulla provinciale 6 Monte Amiata

Inizia il progetto di riqualificazione dell’illuminazione pubblica stradale nel territorio di Santa Fiora, avviato dal Comune con un investimento complessivo di 615mila euro, da realizzare per stralci, dal 2021 al 2023.



Santa Fiora: In questi giorni è cominciata la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti e l’installazione di nuove lampade a led sulla provinciale 6 Monte Amiata, che da Bagnolo alto scende fino a Marroneto e Santa Fiora. I lavori proseguiranno sulla provinciale nel tratto successivo, fino alle Bagnore, interessando al tempo stesso anche le arterie stradali che attraversano i centri abitati del territorio comunale e alcune diramazioni della provinciale. Contemporaneamente saranno sostituiti e messi in sicurezza i quadri elettrici della rete pubblica. Tra i tratti in cui è già avvenuta la sostituzione dei corpi illuminanti c’è anche via Fonte Spilli nella zona artigianale di Bagnolo.

L’investimento è coperto in parte dai contributi del Governo per l’efficientamento energetico dei Comuni. In particolare a Santa Fiora nel periodo 2020-2024 sono stati assegnati 50mila euro all’anno, raddoppiati nel 2021 (100mila euro). Le risorse del 2020 sono state utilizzate per l’efficientamento energetico del campo sportivo. Quelle degli anni successivi sono destinate alla pubblica illuminazione.

“Le luci a led garantiranno un sensibile risparmio economico, una volta che sarà completata la sostituzione dei corpi illuminanti sulle principali arterie che attraversano il nostro comune. – afferma Moreno Pomi, assessore comunale ai Lavori pubblici – Una scelta lungimirante che garantisce al tempo stesso un’illuminazione migliore delle strade con minore dispersione di luce nei punti dove non serve e quindi una maggiore sicurezza anche di notte.”