Comune si illumina di blu per Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Grosseto: In occasione del 34esimo anniversario dell'approvazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza da parte dell'assemblea generale delle Nazioni unite, il Comune ha aderito all'iniziativa Go blue illuminando di blu il palazzo del municipio. “Siamo lieti – spiega il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – di contribuire a quest'idea promossa da Anci e Unicef. I giovani sono il bene più grande. La tutela dei loro diritti deve essere, per tutti noi amministratori, cittadini, uomini, un obiettivo primario”. Seguici





