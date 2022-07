Comune si aggiudica finanziamento europeo progetto sull’ittiturismo

Castiglione della Pescaia: Obbiettivo raggiunto in pieno dal Comune di Castiglione della Pescaia che si è aggiudicato il bando relativo alla misura del Flag 5.68 “Costa degli Etruschi” dalla Regione Toscana, che finanzierà al 100% il progetto di Ittiturismo con 92mila euro.



«Per Castiglione della Pescaia – afferma soddisfatta la sindaca Elena Nappi - ittiturismo vuol dire nuove opportunità di lavoro per i pescatori, ma in questa meta di vacanza, che ha molte eccellenze sul territorio il turista può andare anche alla scoperta di quanto offre il mare, vivendo giornate davvero uniche». «La finalità di questo progetto – spiega Nappi – ha infatti come obbiettivo quello di valorizzare stili di vita sani facendo conoscere il pescato locale fresco e le sue proprietà nutritive, dando vita anche a una serie di attività dove il prodotto ittico del nostro mare, in abbinamento con gli altri del territorio, valorizzano la filiera a chilometro zero».

«A partire dal prossimo mese di ottobre, e fino a maggio 2023 – dice la prima cittadina castiglionese – daremo vita ad una promozione attraverso una serie di eventi avvalendoci di vari soggetti locali, come il Consorzio Maremma Experience, che organizzeranno riunioni, convegni, seminari, conferenze, workshop, show-cooking, degustazioni di pescato locale, giornate di percorsi del gusto, uscite didattiche informative da realizzarsi a bordo di imbarcazioni della pesca costiera artigianale autorizzata alla pescaturismo e incontri didattici per le scuole».

Tutti questi appuntamenti prenderanno forma grazie a questo importate finanziamento e saranno affiancati anche dalla realizzazione di una linea grafica dedicata con tanto di logo, con cui realizzare gadget vari, creare un’identità digitale ed una web application con QR code in 3 lingue, fino ad arrivare alla stampa di un ricettario per show-cooking con ricette, ad un banner, a pannelli didattici e video promozionali.

«Sono fortemente convinta della necessità di sostenere e promuovere le nuove modalità di fruizione del mare - prosegue Nappi – soprattutto quando queste sono incentrate sulla sostenibilità ambientale. Dal mio insediamento ci confrontiamo costantemente con gli operatori del settore ittico e stiamo portando avanti una proficua cooperazione fra la marineria, la cultura e le tradizioni del territorio. Tutto questo per me vuol dire incentivare lo sviluppo e la crescita economica sia del settore pesca che di tutto l’indotto legato ad esso». «Il Comune crede nella bontà della diffusione dell’ittiturismo – conclude la sindaca – e per quanto ci compete forniremo a questa nuova opportunità il sostegno che merita». Il contributo a fondo perduto ottenuto attraverso la misura del Flag 1.43, di 92mila euro è stato finanziato dall’Unione europea con 46mila euro, lo stato ha partecipato con 32.200 euro e la Regione Toscana ha concesso 13.800 euro.