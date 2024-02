Comune Grosseto: Precisazioni su occupazione suolo pubblico piazza Mensini

L'Amministrazione comunale intende fare chiarezza riguardo la concessione a una nota attività commerciale dell'occupazione di suolo pubblico in piazza Mensini.



Grosseto: Quella che i titolari dell'attività definiscono una “rottura di scatole” non è altro che il semplice assolvimento di un iter normativo. Una prassi valida per tutti gli esercizi che intendono posizionare pedane o tavolini andando a impegnare spazi pubblici. Scendendo nel dettaglio, informiamo che la concessione per il suolo pubblico ai gestori del bar è scaduta il 31 dicembre del 2022. Sarebbe bastato mandare una pec e riempire il modulo preposto. C'era anche tempo di ottemperare in via tardiva, inviando la domanda entro il 30 giugno 2023, questo avrebbe sanato l'occupazione retroattivamente sino a inizio anno. Ma agli uffici non è pervenuto nulla in quelle tempistiche. Quindi la Conferenza dei servizi preposta ha richiesto il ripristino dell'area e, semmai, la presentazione di una nuova istanza.

Riguardo i controlli della Polizia municipale segnaliamo che ogni occupazione di suolo pubblico non accompagnata da idonea richiesta, né tentativo di rinnovo tardivo passa d'ufficio agli agenti della Polizia locale che eseguono i controlli del caso. Solo quest'anno sono stati oltre cinquanta i procedimenti di questo genere. Un'azione che va anche a sancire il pieno rispetto di chi risponde con puntualità alle procedure. Da poche settimane ci è giunta una nuova richiesta e, ieri, è stata accolta dalla Conferenza servizi decisoria: dunque in piazza Mensini, adesso, potranno ritornare pedana e tavoli.