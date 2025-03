Comune Grosseto: Conferimento sfalci e potature

Grosseto: A partire dal 17 marzo 2025, le imprese operanti nel settore manutenzione del verde potranno conferire sfalci e potature presso l’isola ecologica di via Zaffiro 28, Grosseto. Gli orari di accesso saranno i seguenti: dalle 07 alle 09 e dalle 14 alle 15:30, dal lunedì al venerdì esclusivamente per gli operatori professionali ai quali invece sarà vietato l'accesso nei restanti orari e giorni di apertura.

Durante l’orario di apertura dedicato agli operatori professionali verrà garantita la presenza di un mezzo dotato di polipo caricatore per agevolare l’accatastamento dei materiali e contenere la dispersione dei cumuli. Si informa che i mezzi ammessi non dovranno superare le 3,5 tonnellate. Per quanto concerne le modalità, il conferimento è consentito solo per rifiuti provenienti da utenze del Comune di Grosseto, previa esibizione dell’attestazione di provenienza del rifiuto (Modulo MDATST19), reperibile al seguente link https://static.seitoscana.it/extra/30/MDATST19%20Attestazione%20%20provenienza%20del%20rifiuto%20domestico_4tHzF.pdf