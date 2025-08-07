Comune Grosseto, Carla Minacci nuovo assessore al welfare. Ma in maggioranza gli equilibri restano fluidi

Dopo meno di un anno un altro cambio nella squadra di governo.

Grosseto: La nuova assessora al welfare del Comune di Grosseto è Carla Minacci, medico dentista in pensione e volto storico dell’area civica cittadina. Subentra a Chiara Vazzano, in quota all’associazione “Nuovo Orizzonte Civico”, rimasta in carica meno di un anno dopo aver preso il posto, a sua volta, di Sara Minozzi della Lega, defenestrata alla fine dell’estate 2024.





Minacci, espressione della lista “Nuovo Millennio” riconducibile al dottor Riccardo Paolini, lascia così il seggio consiliare per entrare in giunta. Al suo posto siederà in consiglio comunale Olga Ciaramella, nuova entrata in quota Fratelli d’Italia. Con il suo ingresso, il partito della premier Meloni torna a contare otto consiglieri: Baccetti, Bartalucci, Guidoni, Lauretano, Manzo, Pepi, Vitale e, appunto, Ciaramella.

Una sostituzione, quella della Vazzano con Minacci, che conferma la fluidità degli equilibri interni alla maggioranza di centrodestra. La nomina di Minacci è solo l’ultimo episodio di un turnover che si ripete nel tempo, con ben tre assessori al welfare cambiati in poco più di un anno.





Fratelli d’Italia, il partito più numeroso della maggioranza, ad oggi detiene tre assessori – tra cui il vicesindaco Bruno Ceccherini, l’on. Fabrizio Rossi e Erika Vanelli – e con il rientro numerico in consiglio, si conferma il gruppo più strutturato nella maggioranza che sostiene il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna. Tuttavia, il recente passaggio del consigliere Paolo Serra nel gruppo misto di maggioranza, preceduto da altri passaggi di “casacca”, ha evidenziato una crescente mobilità interna tra civiche e partiti, e viceversa, segno di una maggioranza ampia e sempre più composita.

Inoltre, a infarcire l’attuale quadro è stato, nelle scorse settimane, l’annuncio dell’adesione a Forza Italia da parte del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e del presidente del consiglio comunale Fausto Turbanti, questi due ex lista “Vivarelli Colonna Sindaco”, seguiti dal consigliere Ludovico Baldi, ex “Nuovo Orizzonte Civico”. Tutti questi, segnali forti che potrebbero preludere a una futura riorganizzazione degli equilibri di governo, specie alla luce delle dinamiche nazionali e delle prossime scadenze elettorali rappresentate dalle regionali di ottobre, con in bilico la posizione dell’assessore Angela Amante, che per adesso sembrerebbe restare al suo posto.







