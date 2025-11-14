Comune Grosseto: Approvata la graduatoria provvisoria per il bando affitto

Grosseto: È stata approvata la graduatoria provvisoria del bando affitto 2025. L'Ente invita a prestare particolare attenzione alle modalità di inoltro dei documenti e alle tempistiche relative a eventuali ricorsi. Gli interessati sono tenuti a visionare, tramite il numero di protocollo della domanda di partecipazione al bando, la propria posizione inserita nella graduatoria provvisoria approvata. I soggetti presenti nell'elenco degli esclusi possono presentare ricorso utilizzando il “modulo A” disponibile nella sezione "allegati" o presso l’ufficio servizi sociali del Comune di Grosseto in via degli apostoli numero 11. Il modulo compilato deve essere trasmesso, insieme ai documenti integrativi, tramite Pec all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it con oggetto: “cognome e nome - opposizione alla graduatoria provvisoria contributo affitto 2025”. I termini di presentazione del ricorso scadono il giorno 28 novembre 2025.

Di seguito il link della pagina in cui è stata pubblicata la graduatoria: Bando contributo affitto anno 2025: Approvazione della graduatoria provvisoria delle domande ammesse e dell’elenco provvisorio delle domande escluse - Comune di Grosseto



