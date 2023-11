Comune e Coeso collaborano per la Giornata dell’adozione

Grosseto: In occasione della Giornata mondiale dell’adozione, una ricorrenza istituita nel 2014 per favorire la conoscenza sulle adozioni, si è tenuto un incontro nell’aula magna del Polo universitario grossetano. Hanno partecipato l’assessore al Sociale Sara Minozzi e la direttrice del Coeso Sds Grosseto Tania Barbi.



“Il nostro obiettivo - spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Sociale Sara Minozzi - è sensibilizzare due percorsi delicati, quello di affido e quello di adozione, particolarmente importanti. In questo campo riuscire a raggiungere anche una sola famiglia in più è fondamentale per regalare un nuovo sorriso e una nuova vita a un bambino in difficoltà. Già dallo scorso anno con la Società della salute abbiamo aderito a due Giornate nazionali, una per l’adozione e l’altra per l’affido per poter sensibilizzare più persone possibili riguardo a queste tematiche. Ovviamente il desiderio del bambino di trovare una famiglia e quello di due persone che vogliano aprire il loro cuore ha bisogno di aiuti tramite percorsi di affiancamento e di preparazione anche grazie ad uno sportello messo a disposizione dal nostro comune che si occupa specificamente di questo”.