Comune: Due Bandi per aiutare le famiglie

Grosseto: Questa mattina, nella sala del Consiglio comunale, sono stati presentati due bandi volti a dare una mano a chi vive un momento di difficoltà. Al primo, denominato “Erogazione di contributi destinati agli inquilini morosi a decorrere dal 1° gennaio 2022” – al quale è già possibile fare domanda – potranno partecipare i cittadini con Isee inferiore a 30mila euro annui che si trovino in una situazione di morosità incolpevole, ossia in una sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo.

L’altra misura di sostegno economico è relativa al Bonus idrico integrativo, attraverso il quale le cosiddette utenze deboli avranno accesso ad agevolazioni economiche in bolletta. Agli aventi diritto sarà erogato un contributo compreso tra l’importo minimo corrispondente ad 1/3 dell’importo annuo 2022 e la corresponsione del 100% dell’intero consumo idrico riferito allo stesso anno. I fondi andranno a sostegno dei cittadini residenti nel Comune di Grosseto e verranno assegnati tramite un bando – che verrà pubblicato mercoledì 26 aprile - gestito congiuntamente dal Comune e dell’Acquedotto del Fiora.

“Si tratta di ulteriori aiuti che abbiamo scelto di fornire alle famiglie – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Sociale Sara Minozzi – L’Amministrazione, ben cosciente della situazione congiunturale purtroppo diffusa in tutto il paese, ha scelto di mettere a disposizione i propri uffici per andare incontro ai cittadini. Per questo si è detta disponibile a collaborare alla gestione delle pratiche che perverranno.”

Alla presentazione ha preso parte l’assistente sociale Claudia D’Angelo, in rappresentanza del Coeso Società della salute.

"Anche questo progetto dimostra che la collaborazione tra Comune e Coeso è fondamentale - dichiara la funzionaria della Società della salute - perché permette di raggiungere le famiglie che si trovano in difficoltà, in una fase iniziale del bisogno e non quando si è già arrivati allo sfratto esecutivo. La presenza del servizio sociale sarà, quindi, un'opportunità per le famiglie che si possono trovare in uno stato, anche temporaneo, di bisogno per trovare sostegno e supporto per provare a sviluppare un cambiamento e uscire così dalla situazione di disagio ed emergenza"

Invece, per esporre nel dettaglio il Bonus Sociale Idrico Integrativo, è intervenuto il presidente dell’Acquedotto del Fiora Roberto Renai.

"Il nostro impegno a favore dei bisogni della comunità è massimo - spiega il presidente Renai - e il bonus idrico integrativo è una misura concreta a sostegno delle famiglie, a maggior ragione in questa complessa fase economica e sociale. Ringrazio il sindaco Vivarelli Colonna e tutta l'Amministrazione comunale per la costante e proficua collaborazione, insieme si è più forti nel sostenere le necessità dei cittadini".

Per presentare domanda sarà necessario visitare il sito del Comune di Grosseto.