Comune di Sorano rafforza il sistema di telecamere per la videosorveglianza

Sorano: La giunta comunale ha approvato una delibera con la quale stanzia 20000 in totale come quota parte che si aggiungono ai 15000 che è il contributo Regionale per un totale di spesa di euro 35.000. Come ha spiegato il vicesindaco e assessore alla polizia municipale Luigi Buzi sarà così possibile installare quattordici nuove telecamere che copriranno alcune zone di particolare importanza come, per esempio, l'attraversamento del guado del torrente Stridolone e gli accessi a Pratolungo e a San Valentino.



È prevista poi.l installazione di telecamere agli accessi della Fortezza Orsini. Particolare importante : con questo intervento è prevista l installazione di un apparato che consentirà alla polizia municipale il controllo con visualizzazione in tempo reale di tutte le telecamere del territorio

Infine il sindaco Pierandrea Vanni ha ricordato che l' 'attuale amministrazione ha fatto installare fino ad ora 24 telecamere che controllano aree sensibili di Sovana (isola pedonale e monumenti piazza del Pretorio) Sorano, e San Quirico compresi insediamenti produttivi e alcune strade provinciali.