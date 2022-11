Comune di Massa Marittima distribuisce borse contro la violenza sulle donne

Massa Marittima: In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, la Commissione Pari Opportunità del Comune di Massa Marittima ha realizzato delle borse sulle quali è stampato il numero verde antiviolenza 1522 e l'immagine di una donna che si taglia simbolicamente una ciocca di capelli. Un messaggio che rappresenta la lotta per il rispetto dei diritti di tutte le donne continuamente violati in molti paesi del mondo.



Tra i vari luoghi dove sono state consegnate le borse c’è anche il Centro Prelievi dei donatori Avis dell'Ospedale Sant'Andrea di Massa Marittima. Il 1522 è il numero gratuito, attivo 24 su 24, a cui è possibile rivolgersi per denunciare una situazione di violenza o chiedere aiuto. È un servizio pubblico, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità, a sostegno delle vittime di violenza e di stalking.

Nella foto l’assessore comunale alle Pari Opportunità di Massa Marittima, Grazia Gucci, insieme alle rappresentanti della Commissione comunale Pari Opportunità, i volontari e il personale sanitario, con le borse che promuovono il numero 1522.