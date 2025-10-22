Comune di Grosseto e Università di Firenze insieme per la sicurezza del territorio

Un accordo di collaborazione per analizzare e pianificare aree di emergenza in caso di sisma, rafforzando la capacità di risposta della Protezione Civile.

Grosseto: Il Comune di Grosseto e il Centro per la Protezione Civile dell’Università degli Studi di Firenze avvieranno una collaborazione istituzionale finalizzata allo studio tecnico-scientifico per l’individuazione di aree idonee all’installazione di case mobili in caso di evento sismico.

L’accordo, della durata di sei mesi e prorogabile su accordo scritto tra le parti, prevede attività congiunte di studio e ricerca svolte dal personale tecnico e scientifico del Centro e del Comune, nel pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

“Questa collaborazione - dichiarano congiuntamente il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Sicurezza Riccardo Megale – rappresenta un passo importante per potenziare le nostre conoscenze e la capacità di risposta del territorio in situazioni di emergenza. L’unione tra competenze accademiche e operative è fondamentale per sviluppare strategie efficaci di prevenzione e pianificazione, garantendo alla nostra comunità standard sempre più elevati di sicurezza e protezione civile”.



