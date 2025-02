Attualità Comune di Grosseto: cambia il punto di ritiro delle carte d'identità 24 febbraio 2025

Grosseto: Dal 1 marzo prossimo il ritiro delle carte d'identità elettroniche emesse dal giorno 20 febbraio scorso, per le quali è stato scelto il ritiro c/o il Comune, sarà effettuato alla portineria servizi demografici in via Colombo n.5 a Grosseto. La consegna avverrà dalle 10 alle 11 il lunedì e il venerdì, il mercoledì dalle 9 alle 11, mentre dalle 15 alle 16 il martedì e il giovedì. Dal 1 aprile tutte le carte d'identità emesse anche prima del 20 febbraio 2025 e non ancora ritirate, saranno disponibili c/o il nuovo punto di consegna.

