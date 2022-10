Comune di Arcidosso si aggiudica bando da 625.553 euro

Marini: prosegue la messa in sicurezza degli edifici scolastici



Arcidosso: Il Comune di Arcidosso si è aggiudicato un finanziamento di 625.553 €, pari al 100% delle spese di investimento, da parte del Ministero dell’Istruzione, a valere sui fondi PNRR Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”.

Con la pubblicazione della prima graduatoria ad agosto, il progetto era stato ammesso con riserva ed il Ministero aveva richiesto all’Amministrazione Comunale alcuni chiarimenti sui costi ammissibili, prontamente chiariti dall’Ufficio Tecnico. Questa settimana è stata trasmessa la comunicazione che la riserva è stata sciolta ed il progetto è stato finanziato per l’intero importo.

L’intervento riguarda la messa in sicurezza sismica dell’intero edificio del polo dell’infanzia di Arcidosso, che comprende la scuola materna, l’asilo nido e la mensa, oltre che locali tecnici. Parte del finanziamento sarà poi destinato alla riqualificazione del plesso dell’asilo nido al fine di aumentarne la capacità dell’offerta educativa, con conseguenti nuovi posti disponibili.

Il Sindaco Jacopo Marini esprime soddisfazione “Con questo progetto prosegue il lavoro di riqualificazione e messa in sicurezza gli edifici scolastici del nostro comune, come impegno preso nel nostro programma elettorale. Stiamo completando gli interventi complessivi di messa in sicurezza della scuola elementare (la realizzazione dell’ascensore riprenderà la settimana prossima), abbiamo presentato al Ministero un progetto per la demolizione e ricostruzione della scuola media, intervento ammesso ma ancora in attesa che scorra la graduatoria ed oggi festeggiamo l’ottenimento del finanziamento per la riqualificazione del polo dell’infanzia. Ringrazio gli uffici comunali ed i progettisti che hanno seguito il progetto e l’istruttoria per l’ottimo risultato raggiunto. I lavori saranno appaltati già nei primi mesi del 2023”.