Comunali (Fdi, Lega, Fi): Coalizione centrodestra unita, pronti con candidature in tutti i comuni

“Le decisioni finali dei candidati a sindaco saranno assunte in sede provinciale”

Grosseto: "Le delegazioni provinciali dei partiti alleati di centrodestra - Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia - si sono riunite a Grosseto presso la sede del Carroccio per fare il punto della situazione riguardo i candidati a sindaco e le liste che rappresenteranno la coalizione alle prossime elezioni amministrative comunali", dicono Minucci, Baldini e Berardi.

"Una riunione molto positiva che ha rimarcato la solidita' dell'alleanza pressoche' su tutti i comuni, in molti casi gia' pronta a presentare i candidati sindaco e le liste per dare avvio alla campagna elettorale. I rappresentanti provinciali di FDI, Lega e FI - Minucci, Baldini e Berardi - hanno ribadito che ogni decisione finale per tutte le candidature, seppur sentiti i livelli locali, sara' definitivamente assunta in sede provinciale".