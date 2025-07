Attualità Completati i lavori per la climatizzazione dell’ospedale dell’Amiata grossetana 31 luglio 2025

A Castel Del Piano investiti 230mila euro, prossimo step l’attivazione della nuova cabina energetica Castel del Piano: Conclusi i lavori per la climatizzazione delle degenze del secondo e del terzo piano dell’ospedale civile di Castel del Piano. Dallo scorso 21 luglio l'impianto è funzionante e contribuisce a migliorare l’accoglienza degli utenti e il lavoro del personale sanitario. L’investimento messo in campo dall’Azienda Usl Toscana sud est è di 230mila euro. Grazie alla collaborazione con E-Distribuzione, per completare l'iter di potenziamento della fornitura di energia relativo alla nuova realizzazione della cabina elettrica, saranno effettuati i lavori alla rete del gestore. L’investimento previsto per il nuovo impianto è di circa 355mila euro. Al piano terra sia il Pronto soccorso che la parte dell'ingresso principale dei poliambulatori e della Riabilitazione erano già provviste di impianto come anche al primo piano. «Con questo investimento - spiega il direttore medico del presidio ospedaliero, Michele Dentamaro - abbiamo climatizzato buona parte dell’edificio, restano ancora da realizzare interventi su alcuni ambienti. Ringrazio tutta l’area tecnica per aver completato questo importante progetto che andrà a beneficio delle persone degenti, dei visitatori e anche di tutti coloro che lavorano nel presidio». Seguici



