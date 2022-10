Complesso Via Manzoni: la Giunta manifesta volontà di partecipare all’asta

La proposta sarà portata in discussione all’Odg del prossimo Consiglio Comunale



Roccastrada: la Giunta Comunale in una recente seduta di Giunta ha manifestato la volontà di procedere all’acquisto del complesso immobiliare di Via Manzoni adiacente al Parco del Chiusone (ex suore ed ex colonia estiva). La proposta verrà sottoposta ad approvazione del prossimo Consiglio Comunale per la sua approvazione, e per l’autorizzazione al Sindaco a partecipare all’asta per l’acquisto.

Il tribunale di Grosseto ha reso noto che la vendita si terrà il 23 novembre prossimo per cui tutti gli atti amministrativi dovranno essere predisposti necessariamente in tempi rapidi, per consentire al Comune di partecipare alla vendita.

“Dopo aver fatto le necessarie valutazioni e verifiche di natura tecnica con gli uffici competenti – queste le parole del Sindaco Francesco Limatola – abbiamo deciso che questa volta era l’occasione giusta per fornire una risposta al capoluogo e cercare di recuperare un’area lasciata in forte degrado da troppo tempo. Andremo in Consiglio Comunale per richiedere l’autorizzazione a procedere con la proposta di acquisto, con la consapevolezza che se questa verrà concessa e se l’acquisto andrà a buon fine, di aver messo un primo tassello nel recupero ambientale e la messa in sicurezza di quell’area in posizione centrale e strategica per il capoluogo”

“L’intendimento dell’Amministrazione Comunale è quello di riqualificare – prosegue Limatola – l’intera area centrale del paese, dato che lo scorso anno abbiamo partecipato al bando per la rigenerazione urbana del capoluogo che interessa Viale Marconi, il Parco del Chiusone, Piazza XXV Aprile, Largo Garibaldi e Via C.Pellegrini. Se l’acquisto andrà a buon fine, anche il complesso immobiliare di Via Manzoni verrà inserito in questo progetto che, se finanziato con le risorse del PNRR, ci consentirà di recuperare un’area e restituire a nuova vita la zona centrale del capoluogo”

Le procedure amministrative con il Tribunale si dovrebbero concludere verosimilmente in tempi abbastanza rapidi per cui, entro la fine del corrente anno, si saprà se l’area di Via Manzoni che in passato è stata decisamente il fulcro di tante attività per i giovani e per le associazioni, potrà tonare a rivivere i fasti di un tempo.