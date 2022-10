Commissione Pari Opportunità: "Un gesto Semplice #codeperlalibertà"

Grosseto: "Raccogliere i capelli in una coda sembra un gesto banale. In Iran non è così; togliere il velo e legarsi i capelli per partecipare a una protesta può diventare una condanna a morte. Con queste immagini come prima azione della Commissione vogliamo farci sentire ed esprimere la nostra solidarietà Per Mahsa Amini per Hadis Najafi per le donne iraniane che stanno lottando per i propri diritti e la libertà e per gli uomini che hanno scelto di stare al loro fianco", così Veronica Tancredi presidente commissione pari opportunità, Monica Grechi vice presidente, Elisa Brinchi Giusti vice presidente, Cecila Buggiani consigliere provinciale con delega alle pari opportunità.