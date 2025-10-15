Commissione Pari Opportunità, nominata la Presidente Alfreda Cappellini

La nuova Commissione Pari Opportunità del Comune di Follonica si è insediata lo scorso settembre. Alfreda Cappellini è stata nominata Presidente

Follonica: Giovedì 24 settembre si è insediata la nuova Commissione Pari Opportunità del Comune di Follonica. Durante la prima riunione, svoltasi lunedì 6 ottobre, Alfreda Cappellini è stata nominata Presidente e Nicola Rossi Vicepresidente della Commissione.

La Commissione si pone l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle condizioni di pari opportunità tra coloro che per genere, identità di genere, orientamento sessuale, credo religioso, etnia, disabilità, stato di salute ed età, si trovino a vivere una situazione di svantaggio, garantendo così l’effettiva attuazione del principio di parità stabilito dall’art. 3 della Costituzione Italiana.

La Commissione, oltre a Presidente e Vicepresidente, risulta così composta: Belli Elena, Cati Graziella, Coralli Lucia, Marcovaldi Nicoletta, Martinelli Linda, Masetti Elisabetta, Pietrafesa Dario, Pocobelli Barbara, Poli Flora Iole, Rosolacci Rita, Russo Angela, Salaris Claudia, Spadini Eleonora.

“Auguriamo buon lavoro alla Commissione Pari Opportunità, Presidente e Vicepresidente e non solo – affermano il sindaco Matteo Buoncristiani e l’assessore alle Pari Opportunità Azzurra Droghini. - Si apre un percorso di partecipazione e confronto che renderà questo strumento centrale per tenere alta l’attenzione su alcuni temi che ci stanno particolarmente a cuore, come il rispetto, il no alla violenza, la tutela dei diritti, tutti quei progetti che servono a diffondere questi valori. Massimo supporto da parte nostra, e ci auguriamo di vedere presto tante iniziative utili per la nostra comunità con la partecipazione della cittadinanza.”

“Sono entusiasta della nomina di Presidente della Commissione Pari Opportunità – afferma Alfreda Cappellini – e siamo pronti a lavorare per l’attuazione concreta dei principi di uguaglianza e parità tra i cittadini, contribuendo a una cultura istituzionale sempre più inclusiva.”

