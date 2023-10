Commissione illeciti agroalimentari, Petrucci (Fdi): Una partita che vogliamo vincere

Roma: "Con la prima riunione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari si apre un nuovo importante capitolo della legislatura. Questo organismo, fondamentale per la tutela della legalità in settori strategici, si presenta rinnovato e ampliato rispetto allo scorso quinquennio: oltre ai temi del ciclo dei rifiuti e dei siti di bonifica, infatti, da oggi la commissione valuterà anche tutti gli ambiti relativi alla sfera delle agromafie e delle contraffazioni alimentari.



Ho avuto l’onore di essere stata designata come capogruppo di Fratelli d’Italia, ringrazio il mio partito e i colleghi per la fiducia e posso dire che siamo già al lavoro, insieme, per definire urgenze e priorità da affrontare, riguardanti i macro-temi degli illeciti ambientali e alimentari ma anche quelli legati al mondo animale. Fratelli d’Italia è pienamente consapevole del delicato compito che la commissione è chiamata a svolgere e intende dare un contributo decisivo per far emergere e stroncare giri d’affari miliardari che contaminano la nostra economia, che danneggiano le imprese oneste, che mettono a serio rischio i posti di lavoro e la salute delle persone. Una partita decisiva per il futuro, dunque, che siamo determinati a vincere".

È quanto dichiara la senatrice Simona Petrucci, capogruppo di Fratelli d’Italia nella Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari.