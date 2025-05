Dalla regione Commissario straordinario per Piombino, incarico prorogato a Giani 1 maggio 2025

Firenze: Il presidente Eugenio Giani sarà Commissario straordinario per l'area di crisi industriale complessa di Piombino fino al 31 dicembre 2025. La proroga annuale dell'incarico pro tempore è stata predisposta con decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri e poi registrata dalla Corte dei Conti. "La proroga – ha commentato Giani- rappresenta un importante segnale di continuità che mi consente di portare avanti il ​​mio impegno per il rilancio portuale ed industriale di Piombino. Penso ad esempio all'avanzamento della bretella, il prolungamento della strada statale 398 “Via Val di Cornia” tra la SS 1 Aurelia e il Porto di Piombino, fondamentale per lo sviluppo di questo territorio, una strada a 4 corsie che sarà di grande supporto alle attività economiche, al turismo, alleggerendo il traffico cittadino e che il secondo lotto completerà con l'accesso diretto al terminale del porto.” Seguici



