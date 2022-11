Commissariato di Polizia a Follonica, situazione e proposte

Follonica: «Il Comune vuole ancora il Commissariato di Polizia a Follonica? Me lo domando - dice il Consigliere comunale Massimo Di Giacinto - perché se ne parla da anni e addirittura, all’inizio del 2021, era stato individuato il percorso per arrivarci: l’INAIL compra dal Comune l’edificio dell’ex IPSIA in viale Europa, lo rende adeguato allo scopo ristrutturandolo o costruendolo nuovo e poi lo affitta al Ministero dell’Interno che ci istituisce la sede del Commissariato. Chiaro, semplice e lineare tanto che l’obiettivo, di avere finalmente la Polizia di Stato nella nostra città, sembrava quasi raggiunto. E la Polizia, in collaborazione con le altre forze dell’ordine già operative e fortemente impegnate per garantire il rispetto della legalità, avrebbe assicurato maggiore sicurezza di cui abbiamo sempre più bisogno.

L’ultima volta - continua Di Giacinto - che se n’è parlato, in sede istituzionale, è stato a giugno dello scorso anno quando il consiglio comunale approvò all’unanimità una mozione che impegnava la giunta “a continuare ad attivarsi presso il Governo e il Ministero degli Interni affinché la procedura per giungere all’istituzione del Commissariato di Polizia venga accelerata e Follonica possa così contare su un ulteriore presidio fondamentale delle forze dell’ordine sul territorio”. Molto probabilmente, da allora e sino a oggi, la giunta ha fatto poco o nulla perché sulla questione è calato il più assoluto silenzio. In poche parole, nessun risultato e non se ne sa più niente. Eppure il Commissariato era nel programma elettorale del sindaco e per di più confermato, dallo stesso Benini, nel suo programma di mandato esposto in consiglio comunale.

Credo che di questo non si meravigli più nessuno perché ormai siamo abituati a annunci del tipo ‘già fatto’ senza successivi sviluppi concreti. Siccome sono sempre dell’idea che è necessario presidiare meglio il territorio, sia nel periodo estivo quando Follonica è piena di gente così come negli altri mesi dell’anno, un suggerimento mi sento di darlo: riaccendiamo i riflettori sulla ‘pratica Commissariato’ chiedendo l’aiuto ai tre parlamentari neoeletti nella nostra provincia, due alla Camera dei Deputati e uno al Senato della Repubblica, tra l’altro appartenetti a maggioranza e opposizione.

Questa è una cosa da fare tutti insieme - conclude il Consigliere Massimo Di Giacinto - perché non è né di destra né di sinistra, ma solo di buon senso e nell’esclusivo interesse dei cittadini. Il Comune insieme agli Onorevoli Fabrizio Rossi (FdI) e Marco Simiani (PD), unitamente al Senatore Simona Petrucci (FdI), potrebbero veramente ‘portare a casa’ quello che tanti cittadini aspettano da tempo, il Commissariato di Polizia a Follonica».