Commercio ambulante: al Congresso FIVA di Cervia focus sulle Linee Guida per nuovi bandi di assegnazione posteggi e ricambio generazionale

“Serve una legge nazionale: gli ambulanti non sono occupatori di parcheggi”. Giacomo Errico riconfermato alla presidenza nazionale. Il presidente Fiva di Grosseto, Agostino Ottaviani, nel Consiglio nazionale

Grosseto: “Assistiamo a un veloce ‘spopolamento’ della categoria: tante licenze vengono riconsegnate in mancanza di un ricambio generazionale condizionato anche dalle troppe incertezze normative, a cominciare dalla pubblicazione delle nuove linee guida per i bandi pubblici attraverso i quali assegnare i posteggi nei mercati”. Questa l’estrema sintesi di quanto emerso al XVIII Congresso nazionale di FIVA Confcommercio (Federazione Italiana Venditori Ambulanti e su Aree Pubbliche) tenutosi nei giorni scorsi a Cervia. Un momento cruciale non solo per il rinnovo delle cariche, ma anche per il rilancio dell'identità e della forza sindacale della categoria.

Il Congresso, intitolato "Difendere il lavoro, rinnovare la rappresentanza, costruire il futuro", ha messo in luce le sfide che da anni affliggono il settore, ma ha anche delineato una chiara strategia di prospettiva.

FIVA chiede anzitutto al Governo una nuova legge nazionale sul Commercio Ambulante, chiara e organica, che ponga fine allo stallo istituzionale e riconosca gli ambulanti non come “occupanti di suolo pubblico” o “operatori provvisori”, ma come vere imprese, parti integranti del tessuto produttivo nazionale. A tal fine, la Federazione ha avviato un'intensa attività di confronto costruttivo con alcune forze politiche di Governo. Il presidente nazionale Giacomo Errico ha incontrato anche il ministro Tajani e l'onorevole Letizia Moratti insieme ai quali si è deciso di organizzare un convegno alla Camera dei deputati con l'obiettivo di portare la vicenda a compimento.

Altre priorità sindacali in agenda riguardano la richiesta di una legge sulla rappresentanza, essenziale per garantire una tutela più solida agli associati e ottenere maggiore ascolto ai tavoli istituzionali. A ciò si aggiunge l'investimento sul ricambio generazionale, per promuovere l'ingresso di giovani e donne e formare una nuova classe dirigente capace di affrontare le sfide del digitale e della sostenibilità ambientale.

Il Congresso si è concluso con la rielezione a stragrande maggioranza di Giacomo Errico alla Presidenza nazionale di FIVA Confcommercio e con l'ingresso di Agostino Ottaviani, Presidente provinciale di FIVA Confcommercio Grosseto, nel Consiglio Nazionale di FIVA. Il Presidente di Confcommercio Grosseto, Giulio Gennari, e il direttore, Gabriella Orlando, esprimono grande soddisfazione per gli esiti congressuali. “Ci congratuliamo vivamente con il Presidente Giacomo Errico per la sua rielezione, segnale della fiducia che l'intera categoria ripone nella sua visione e nella sua leadership per affrontare sfide decisive come la Bolkestein e il rilancio del settore - affermano congiuntamente Gennari e Orlando - Siamo doppiamente orgogliosi per l'ingresso del nostro presidente provinciale Agostino Ottaviani nel Consiglio Nazionale. La sua presenza è un riconoscimento del valore del lavoro svolto dalla FIVA di Grosseto e garantirà una voce diretta e autorevole del nostro territorio nel massimo organo sindacale della Federazione”.



