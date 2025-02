Commenta il Festival di Sanremo con EdicolAcustica

Grosseto: Dal salotto di casa col televisore acceso per seguire la maratona musicale di Sanremo alla piazza virtuale per commentare insieme canzoni, testi e interpretazioni. Dopo il successo della prima stagione di EdicolAcustica Meltin'Pub, interamente prodotto e girato a Grosseto, e nell'anno in cui la Maremma è protagonista all'Ariston con il cantautore Lucio Corsi in gara tra i big, la famiglia di EdicolAcustica lancia un'altra novità e dà appuntamento su Twitch dall'11 al 15 febbraio per commentare insieme in diretta la grande kermesse canora, giunta alla sua settantacinquesima edizione. Del resto lo stesso Michele Scuffiotti, anima e fondatore di EdicolAcustica col suo chiosco sonoro di piazza Ferretti, era un attento spettatore del festival e sulla sua pagina Facebook dava vita a ogni edizione a un gruppo di ascolto di anno in anno sempre più nutrito e disposto a fare le ore piccole pur di non perdere neanche una canzone o un artista.

Lo studio verrà allestito per l'occasione nella sede legale dell'associazione EdicolAcustica Aps a Grosseto grazie alla disponibilità di Sandro Scuffiotti, il babbo di Michele nonché legale rappresentante dell'associazione EdicolAcustica Aps. In studio Cristiano Bocchi e Daniele Sgherri e in collegamento Marco D'Alò e Filippo Guazzi oltre a tanti ospiti, musicisti e esperti del settore, pronti a dire la propria, live in studio o in collegamento. Basta cercare su Twitch, la piattaforma interattiva specializzata nel live streaming, il canale di EdicolAcustica Live e il gioco è fatto. Appuntamento da martedì 11 a sabato 15 febbraio ogni sera dalle 21. Dirige l'orchestra, pardon la squadra, Alberto Guazzi; grafiche di Daniele Sarno. Info pagina Facebook EdicolAcustica.